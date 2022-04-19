Ківа може залишитися без жомової ями: ДБР планує заарештувати майно екснардепа

Державне бюро розслідувань планує звернутися до суду для арешту майна колишнього депутата Верховної Ради Іллі Ківи, якого підозрюють у державній зраді.

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Як повідомляють "Українські Новини", про це виданню повідомили у відомстві.

Крім того, у справі Ківи виявлено нові факти: один із бізнес-партнерів політика виявився російським генералом. Через численну нерухомість він відмивав кошти в Україні.

ДБР вивчає можливість використання виявлених об'єктів для фінансування підривної діяльності проти України.

Нагадаємо, що у серпні 2021 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими активів у сумі понад 1,2 млн грн, що належать депутату Верховної Ради від "Опозиційної платформи — За життя" Іллі Ківе. Як йдеться у повідомленні САП, суд вирішив стягнути їх у дохід держави.

Прокурори встановили, що нардеп, незважаючи на те, що не є власником жомової ями, не маючи правомочності щодо володіння, користування та розпорядження нею, передав це майно в оренду суб'єкту господарювання з ознаками фіктивності.