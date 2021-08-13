Высший антикорсуд решил конфисковать у Кивы 1,2 млн грн, полученных за аренду жомовой ямы

Высший антикоррупционный суд 13 августа удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры о признании необоснованными активов в сумме более 1,2 млн грн, принадлежащих депутату Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илье Киве. Как говорится в сообщении САП, суд решил взыскать их в доход государства.

Напомним, что САП подала данный иск в суд 20 мая. Прокуроры установили, что нардеп, несмотря на то, что не является собственником жомовой ямы, не имея правомочия по владению, пользованию и распоряжению ею, передал это имущество в аренду субъекту хозяйствования с признаками фиктивности.

Сообщается, что за аренду депутат получил 1,242 млн грн. Еще 10 тысяч грн были зачислены на банковский счет Кивы как комиссионные доходы за проведение безналичных банковских операций.

Сам Кива тогда комментировал "Радио Свобода", что закон не нарушал, готов отстоять свою позицию в суде, а сам иск считает проявлением "истерии власти", пытающейся, по его словам, найти любую возможности для уголовного преследования оппозиционных политиков.

"На момент заключения договоров аренды имущество было задекларировано и из полученной прибыли были уплачены все налоги... Для меня было новостью, когда я вдруг увидел, что та печально известная жомовая яма, о которой было столько слухов, действительно перестала мне принадлежать. Как добропорядочный гражданин, я уже обратился в суд для установления истины и первую инстанцию уже выиграл", — заявлял депутат.

Отметим, что информацию о том, что Кива сдавал в аренду жомовую яму, предназначенную для отходов производства сахара в Полтавской области, и заработал на этом за год 1,2 млн грн, изначально опубликовали журналисты проекта Bihus.info в июле 2020 года.

Впоследствии стало известно, что в декларации об имуществе за 2020 год, которую подавал нардеп, уже не оказалось жомовой ямы, которая была указана в его собственности в декларации за 2019 год.

Напомним, что САП ранее также обратилась в ВАКС с требованием гражданской конфискации квартиры депутата Верховной Рады от "Батькивщины", главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца. Заседание суд назначил на 12 августа, однако о результатах его пока неизвестно.

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