Политика 30 минут назад

Высший антикорсуд решил конфисковать у Кивы 1,2 млн грн, полученных за аренду жомовой ямы

Суд удовлетворил иск прокуратуры, установившей, что нардеп от ОПЗЖ не был владельцем ямы

Илья Кива. Фото: Facebok-страница нардепа Илья Кива. Фото: Facebok-страница нардепа
Илья Кива. Фото: Facebok-страница нардепа

Высший антикоррупционный суд 13 августа удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры о признании необоснованными активов в сумме более 1,2 млн грн, принадлежащих депутату Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илье Киве. Как говорится в сообщении САП, суд решил взыскать их в доход государства.

Напомним, что САП подала данный иск в суд 20 мая. Прокуроры установили, что нардеп, несмотря на то, что не является собственником жомовой ямы, не имея правомочия по владению, пользованию и распоряжению ею, передал это имущество в аренду субъекту хозяйствования с признаками фиктивности.

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Сообщается, что за аренду депутат получил 1,242 млн грн. Еще 10 тысяч грн были зачислены на банковский счет Кивы как комиссионные доходы за проведение безналичных банковских операций.

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Сам Кива тогда комментировал "Радио Свобода", что закон не нарушал, готов отстоять свою позицию в суде, а сам иск считает проявлением "истерии власти", пытающейся, по его словам, найти любую возможности для уголовного преследования оппозиционных политиков.

"На момент заключения договоров аренды имущество было задекларировано и из полученной прибыли были уплачены все налоги... Для меня было новостью, когда я вдруг увидел, что та печально известная жомовая яма, о которой было столько слухов, действительно перестала мне принадлежать. Как добропорядочный гражданин, я уже обратился в суд для установления истины и первую инстанцию уже выиграл", — заявлял депутат.

Отметим, что информацию о том, что Кива сдавал в аренду жомовую яму, предназначенную для отходов производства сахара в Полтавской области, и заработал на этом за год 1,2 млн грн, изначально опубликовали журналисты проекта Bihus.info в июле 2020 года.

Впоследствии стало известно, что в декларации об имуществе за 2020 год, которую подавал нардеп, уже не оказалось жомовой ямы, которая была указана в его собственности в декларации за 2019 год.

Напомним, что САП ранее также обратилась в ВАКС с требованием гражданской конфискации квартиры депутата Верховной Рады от "Батькивщины", главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца. Заседание суд назначил на 12 августа, однако о результатах его пока неизвестно.

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