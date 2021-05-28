САП хочет отобрать у нардепа Волынца квартиру, не понимая, откуда у него 3 млн грн

Специализированная антикоррупционная прокуратура 28 мая подала в Высший антикоррупционный суд иск с требованием гражданской конфискации квартиры депутата Верховной Рады от "Батькивщины", главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца.

Как говорится в сообщении ведомства, оно требует признать квартиру нардепа стоимостью более 7 млн ​​грн необоснованным активом и взыскать ее в доход государства.

"Прокурорами САП при содействии ГБР и с учетом сообщенной ранее в СМИ информации сделан вывод, что народный депутат Украины 9-го созыва в 2020 году приобрел трехкомнатную квартиру в Киеве при отсутствии сведений о том, откуда у него оказалось около 3 млн грн, которых не хватало для такой покупки, учитывая размер законных доходов депутата", — отмечается в нем.

В случае доказательства прокурором такой разницы ответчик должен будет доказать законность происхождения средств, использованных для приобретения квартиры, иначе ее попросту отберут.

Напомним также, что в феврале Государственное бюро расследований заново взялось расследовать дело против бывшего депутата Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко", а ныне члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко по факту получения им в сентябре 2016 года крупной скидки при покупке квартиры.

Дела против Лещенко уже неоднократно закрывались, в том числе в марте 2019 года, из-за отмены на тот момент Конституционным судом уголовной ответственности за незаконное обогащение (осенью того же года ее вернули снова).