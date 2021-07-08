Украинцев призвали "стучать" на необъяснимо богатых чиновников в ГБР

Государственное бюро расследований активизирует проверку необоснованных активов должностных лиц, для чего создало на сайте специальную форму для обращений граждан. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Уважаемые граждане! Если вы владеете информацией о незаконно полученном имуществе или о том, что стоимость приобретенного чиновником имущества явно занижена, сообщите об этом. Форму вы также можете заполнить анонимно", — сказано в нем.

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Отмечается, что руководство ГБР держит этот вопрос на личном контроле, а все полученные сведения будут тщательно проверяться.

В бюро напомнили о ситуации с депутатом Верховной Рады, купившем в 2020 году квартиру в Киеве стоимостью 7,6 млн грн, что не позволяли бы его официальные доходы, очевидно, имея в виду нардепа от "Батькивщины" Михаила Волынца.

"За 2019 год он задекларировал всего 4 тысячи долларов и в 2020 году получил доход в размере 4,8 млн гривен. Других источников доходов и финансовых обязательств он не указал... Таких случаев, к сожалению, много, поэтому ждем вашу помощь", — отмечают в ГБР.

Бюро призывает представителей общественности, средств массовой информации и неравнодушных лиц при наличии информации, которую его работники могут использовать для выявления необоснованных активов и сбора необходимых доказательств, обращаться через электронную форму на сайте.

Также можно звонить по телефону +38 (044) 300 27 07 (раздел 4) на специальную телефонную линию ГБР в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (в пятницу — до 16:45). При этом у телефонной линии имеется обеденный перерыв с 13:00 до 13:45. В другое же время можно оставить сообщения автоответчику — их обработают на следующий день.

Кроме того, можно писать на электронную почту assets@dbr.gov.ua или отправить письмо обычной почтой по адресу ГБР: 01032, Киев, улица Симона Петлюры, 15. Также можно прийти в бюро и сообщить о нажитом чиновниками лично или же вбросить сообщение в ящичек в приемной.