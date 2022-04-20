Суд дозволив заочне розслідування щодо Ківи за підозрою у держзраді

Суд надав дозвіл на заочне розслідування щодо колишнього народного депутата України Іллі Ківи за підозрою у держзраді.

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Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

"Слідчі Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора здійснюють спеціальне (заочне) досудове розслідування щодо екснардепа Іллі Ківи. Йому повідомлено про підозру в держзраді та порушенні територіальної цілісності, пропаганді війни та закликах до насильницької зміни влади".

Як заявляє слідство, ексдепутат, перебуваючи на території Росії, публічно закликав найвище керівництво РФ до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні.

"Він пропонував фізично усунути президента України та інших чиновників держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни", — йдеться у повідомленні ДБР.

Зазначимо, Ілля Ківа на початку березня отримав підозру по ряду статей, включаючи держзраду.

10 березня український суд заочно заарештував Ківу, після чого ДБР вирішило оголосити його у міжнародний розшук.

15 березня Верховна Рада позбавила Ківу депутатського мандату.

Також ДБР планує звернутися до суду для арешту майна колишнього депутата Верховної Ради Іллі Ківи, якого підозрюють у державній зраді.