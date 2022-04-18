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Російський генерал відмивав гроші через бізнес-партнерів екс-нардепа Ківи – ГБР

Російський генерал відмивав гроші через бізнес-партнерів екс-нардепа Ківи – ГБР
Ілля Ківа. Фото: Facebook

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) під час слідства у справі про держзраду колишнього народного депутата України Іллі Ківи виявили у Полтавській області майно російського генерала сумнівного джерела походження.

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Як повідомляє прес-служба ДБР, нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата – родичів російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина.

Фото 2 — Російський генерал відмивав гроші через бізнес-партнерів екс-нардепа Ківи – ГБР

Серед виявленого майна – готелі, ресторани, земельні ділянки та інша нерухомість , через які генерал відмивав гроші в Україні.

Фото 3 — Російський генерал відмивав гроші через бізнес-партнерів екс-нардепа Ківи – ГБР

Перевіряється інформація про причетність родичів до цих угод.

Фото 4 — Російський генерал відмивав гроші через бізнес-партнерів екс-нардепа Ківи – ГБР

За даними ДБР, угоди з цими активами проводилися через ланцюг підконтрольних комерційних структур у вигляді ведення законної фінансово-господарську діяльність.

Наразі перевіряється причетність до зазначеного майна Іллі Ківи, а також з'ясовується, чи могли ці об'єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України.

Фото 5 — Російський генерал відмивав гроші через бізнес-партнерів екс-нардепа Ківи – ГБР

Крім того, плануються заходи щодо накладення арешту на виявлене майно.

Фото 6 — Російський генерал відмивав гроші через бізнес-партнерів екс-нардепа Ківи – ГБР
Фото 7 — Російський генерал відмивав гроші через бізнес-партнерів екс-нардепа Ківи – ГБР

Нагадаємо, Ілля Ківа на початку березня отримав підозру щодо низки статей, включаючи держзраду.

10 березня український суд заочно заарештував Ківу, після чого ГБР вирішило оголосити його у міжнародний розшук.

15 березня Верховна Рада позбавила Ківу депутатського мандату. У свою чергу перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець повідомив, що Ківа сам подав заяву про складання повноважень, яку і було підтримано парламентом.

Таку саму інформацію опублікував і нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Автор:
Дмитро Нарожний