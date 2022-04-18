Російський генерал відмивав гроші через бізнес-партнерів екс-нардепа Ківи – ГБР

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) під час слідства у справі про держзраду колишнього народного депутата України Іллі Ківи виявили у Полтавській області майно російського генерала сумнівного джерела походження.

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Як повідомляє прес-служба ДБР, нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата – родичів російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина.

Серед виявленого майна – готелі, ресторани, земельні ділянки та інша нерухомість , через які генерал відмивав гроші в Україні.

Перевіряється інформація про причетність родичів до цих угод.

За даними ДБР, угоди з цими активами проводилися через ланцюг підконтрольних комерційних структур у вигляді ведення законної фінансово-господарську діяльність.

Наразі перевіряється причетність до зазначеного майна Іллі Ківи, а також з'ясовується, чи могли ці об'єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України.

Крім того, плануються заходи щодо накладення арешту на виявлене майно.

Нагадаємо, Ілля Ківа на початку березня отримав підозру щодо низки статей, включаючи держзраду.

10 березня український суд заочно заарештував Ківу, після чого ГБР вирішило оголосити його у міжнародний розшук.

15 березня Верховна Рада позбавила Ківу депутатського мандату. У свою чергу перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець повідомив, що Ківа сам подав заяву про складання повноважень, яку і було підтримано парламентом.

Таку саму інформацію опублікував і нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.