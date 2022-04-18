Российский генерал отмывал деньги через бизнес-партнеров экс-нардепа Кивы — ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) в ходе следствия по делу о госизмене бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы обнаружили в Полтавской области имущество российского генерала сомнительного источника происхождения.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как сообщает пресс-служба ГБР, недвижимость была оформлена на бизнес-партнеров депутата – родственников российского генерал-полковника, начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Российском агентстве по боеприпасам Валерия Капашина.

Среди выявленного имущества – гостиницы, рестораны, земельные участки и другая недвижимость, через которые генерал отмывал деньги в Украине.

Проверяется информация о причастности родственников к этим сделкам.

По данным ГБР, сделки с этими активами проводились через цепь подконтрольных коммерческих структур под видом ведения законной финансово-хозяйственной деятельности.

В настоящее время проверяется причастность к указанному имуществу Ильи Кивы, а также выясняется, могли ли эти объекты использоваться врагом для финансирования подрывной деятельности против Украины.

Кроме того, планируются меры по наложению ареста на обнаруженное имущество.

Напомним, Илья Кива в начале марта получил подозрение по ряду статей, включая госизмену.

10 марта украинский суд заочно арестовал Киву, после чего ГБР решило объявить его в международный розыск.

15 марта Верховная Рада лишила Киву депутатского мандата. В свою очередь первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец сообщил, что Кива сам подал заявление о сложении полномочий, которое и было поддержано парламентом.

Такую же информацию опубликовал и нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.