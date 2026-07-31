Банки посилюють фінмоніторинг ФОП: які нові ліміти діятимуть вже з серпня

В Україні посилюють фінансовий моніторинг для бізнесу. 14 травня банки підписали новий меморандум, за яким запроваджують єдині перевірки та нові ліміти на перекази для ризикових ФОП і компаній. Зміни запрацюють у два етапи — з серпня та листопада.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Документ покликаний уніфікувати підходи банків до перевірки клієнтів, фінансового моніторингу та управління ризиками.

Очікується, що це сприятиме скороченню тіньового сектору економіки, підвищенню прозорості фінансової системи, збільшенню податкових надходжень.

Що зміниться для клієнтів

Для звичайних фізичних осіб продовжують діяти раніше запроваджені ліміти: із 1 лютого 2025 року — до 150 тис. грн на місяць, а з 1 червня 2025 року — до 100 тис. грн на місяць для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику. Для клієнтів із високим рівнем ризику встановлено ліміт до 50 тис. грн на місяць.

Водночас ці обмеження не поширюються на клієнтів із документально підтвердженими доходами, зокрема зарплатних клієнтів, а також на волонтерів, яких банк ідентифікував відповідно до вимог Національного банку України.

Якщо підтверджені доходи перевищують встановлений ліміт, клієнт може звернутися до банку для його перегляду, надавши документи, що підтверджують джерела коштів.

Нові правила для ФОП та бізнесу

Найбільше обмежень відчують новостворені ФОП та підприємці, які відновлюють діяльність після тривалої паузи, якщо банк віднесе їх до категорії підвищеного ризику.

Для ФОП і юридичних осіб запроваджуються нові ліміти для новостворених і неактивних суб'єктів господарювання:

З 14 серпня 2026 року:

ФОП 1 групи — до 600 тис. грн/міс;

ФОП 2−3 групи — до 3 млн грн/міс;

юридичні особи — до 5 млн грн/міс.

З 14 листопада 2026 року ліміти будуть знижені:

ФОП 1 групи — до 400 тис. грн/міс;

ФОП 2−3 групи — до 1 млн грн/міс;

юридичні особи — до 2 млн грн/міс.

Нагадаємо, 14 травня у Національній асоціації банків України відбулося підписання оновленої редакції Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Документ покликаний закрити лазівки для фінансових махінацій та уніфікувати правила гри для всього ринку

Додамо, НБУ планує запровадити єдині підходи до контролю за платіжними операціями. Йдеться про моніторинг і звірку платежів, які мають стати частиною управління операційними ризиками для надавачів платіжних послуг.