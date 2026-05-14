- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Банки не планують підвищувати ліміт у 100 тисяч на карткові перекази
Українські банки не бачать потреби у збільшенні базового місячного ліміту на p2p-перекази, який становить 100 тис. грн. На думку учасників ринку, цей поріг є цілком достатнім, оскільки він у кілька разів перевищує середню заробітну плату в країні.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Для тих клієнтів, чиї офіційні доходи або витрати об’єктивно вищі за встановлену норму, передбачено механізм індивідуального перегляду обмежень.
Як отримати вищий ліміт індивідуально
- Підтвердження через "Дію": військові з бойовими виплатами або особи з високою офіційною зарплатою можуть надати довідки ОК-5 та ОК-7.
- Майнові угоди: банки враховують кошти від продажу автомобілів, нерухомості чи іншого майна.
- Офіційне походження: надання будь-яких документів про легальні джерела доходів дозволяє банку встановити персональний ліміт.
Новий Меморандум про прозорість платіжних послуг, до якого приєдналися вже 25 фінустанов, спрямований на боротьбу з використанням фіктивних фірм та схемами дроблення платежів. Як зазначив голова НАБУ Сергій Наумов, кожен банк і надалі працюватиме в межах закону, застосовуючи власну політику оцінки ризиків.
Нагадаємо, перекази ФОП і компаній обмежать до 5 млн грн. Нові правила можуть запрацювати вже з серпня. Це рішення є частиною загальної стратегії з виведення розрахунків із тіні та забезпечення прозорості платіжного ринку України.