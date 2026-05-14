Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

-0,00

EUR

51,50

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,90

43,82

EUR

51,75

51,57

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Банки не планують підвищувати ліміт у 100 тисяч на карткові перекази

Гроші
Банки не планують підвищувати ліміт у 100 тисяч на карткові перекази / Depositphotos

Українські банки не бачать потреби у збільшенні базового місячного ліміту на p2p-перекази, який становить 100 тис. грн. На думку учасників ринку, цей поріг є цілком достатнім, оскільки він у кілька разів перевищує середню заробітну плату в країні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Для тих клієнтів, чиї офіційні доходи або витрати об’єктивно вищі за встановлену норму, передбачено механізм індивідуального перегляду обмежень.

Як отримати вищий ліміт індивідуально

  • Підтвердження через "Дію": військові з бойовими виплатами або особи з високою офіційною зарплатою можуть надати довідки ОК-5 та ОК-7.
  • Майнові угоди: банки враховують кошти від продажу автомобілів, нерухомості чи іншого майна.
  • Офіційне походження: надання будь-яких документів про легальні джерела доходів дозволяє банку встановити персональний ліміт.

Новий Меморандум про прозорість платіжних послуг, до якого приєдналися вже 25 фінустанов, спрямований на боротьбу з використанням фіктивних фірм та схемами дроблення платежів. Як зазначив голова НАБУ Сергій Наумов, кожен банк і надалі працюватиме в межах закону, застосовуючи власну політику оцінки ризиків.

Нагадаємо, перекази ФОП і компаній обмежать до 5 млн грн. Нові правила можуть запрацювати вже з серпня. Це рішення є частиною загальної стратегії з виведення розрахунків із тіні та забезпечення прозорості платіжного ринку України.

Автор:
Максим Кольц