Банки не планують підвищувати ліміт у 100 тисяч на карткові перекази

Українські банки не бачать потреби у збільшенні базового місячного ліміту на p2p-перекази, який становить 100 тис. грн. На думку учасників ринку, цей поріг є цілком достатнім, оскільки він у кілька разів перевищує середню заробітну плату в країні.

Для тих клієнтів, чиї офіційні доходи або витрати об’єктивно вищі за встановлену норму, передбачено механізм індивідуального перегляду обмежень.

Як отримати вищий ліміт індивідуально

Підтвердження через "Дію": військові з бойовими виплатами або особи з високою офіційною зарплатою можуть надати довідки ОК-5 та ОК-7.

Майнові угоди: банки враховують кошти від продажу автомобілів, нерухомості чи іншого майна.

Офіційне походження: надання будь-яких документів про легальні джерела доходів дозволяє банку встановити персональний ліміт.

Новий Меморандум про прозорість платіжних послуг, до якого приєдналися вже 25 фінустанов, спрямований на боротьбу з використанням фіктивних фірм та схемами дроблення платежів. Як зазначив голова НАБУ Сергій Наумов, кожен банк і надалі працюватиме в межах закону, застосовуючи власну політику оцінки ризиків.

Нагадаємо, перекази ФОП і компаній обмежать до 5 млн грн. Нові правила можуть запрацювати вже з серпня. Це рішення є частиною загальної стратегії з виведення розрахунків із тіні та забезпечення прозорості платіжного ринку України.