Податкова пояснила, як вчасне надання документів банкам зменшує ризики перевірок

Державна податкова служба закликала підприємців, що займаються експортно-імпортними операціями, вчасно надавати документи своїм банкам. Це дозволить банкам вчасно завершувати валютний нагляд і зменшить кількість повідомлень про можливі порушення, які автоматично передаються контролюючим органам.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПС.

За даними податківців, значна частина повідомлень про порушення граничних строків розрахунків у результаті не підтверджується. Проблема полягає в тому, що бізнес має необхідні документи, але подає їх із запізненням або лише після того, як отримує офіційний запит від податкової.

Як уникнути безпідставних запитів від податкової

Для стабільної роботи та зменшення бюрократичного навантаження суб'єктам господарювання рекомендують:

Своєчасно подавати документи: не чекайте запитів від банку чи податкової — надавайте підтвердні документи за операціями ЗЕД одразу після їх здійснення.

Перевіряти реквізити в митних деклараціях: некоректні дані банку призводять до розбіжностей між базами митниці та фінансових установ, що стає підставою для перевірки.

Підтримувати зв'язок із банком: активна комунікація з обслуговуючим банком допомагає вчасно закривати валютні операції в системі.

Своєчасна взаємодія дозволяє податковій службі та банкам не витрачати ресурси на формальні помилки, а зосередитися на виявленні справді ризикових фінансових операцій.

