Налоговая объяснила, как своевременное предоставление документов банкам уменьшает риски проверок

Государственная налоговая служба призвала предпринимателей, занимающихся экспортно-импортными операциями, своевременно предоставлять документы своим банкам. Это позволит банкам своевременно завершать валютный надзор и уменьшит количество сообщений о возможных нарушениях, автоматически передаваемых контролирующим органам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГНС.

По данным налоговиков, значительная часть уведомлений о нарушении предельных сроков расчетов в итоге не подтверждается. Проблема состоит в том, что бизнес имеет необходимые документы, но подает их с опозданием или только после того, как получает официальный запрос от налоговой.

Как избежать безосновательных запросов от налоговой

Для стабильной работы и уменьшения бюрократической нагрузки субъектам хозяйствования рекомендуют:

Своевременно подавать документы: не ждите запросов от банка или налоговой — предоставляйте подтверждающие документы по операциям ВЭД сразу после их осуществления.

Проверять реквизиты в таможенных декларациях: некорректные данные банка приводят к разногласиям между базами таможни и финансовых учреждений, что становится основанием для проверки.

Поддерживать связь с банком: активная коммуникация с обслуживающим банком помогает закрывать валютные операции в системе.

Своевременное взаимодействие позволяет налоговой службе и банкам не тратить ресурсы на формальные ошибки, а сосредоточиться на выявлении действительно рисковых финансовых операций.

