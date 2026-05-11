Плюс 35 миллиардов в бюджет: поступления единого взноса выросли на 17%

гривны
Поступления единого взноса превысили 238 млрд грн с начала года / Shutterstock

По результатам первых четырех месяцев 2026 года в бюджет поступило 238,1 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. По сравнению с январем-апрелем 2025 года сумма увеличилась на 17,3%, что в денежном эквиваленте составляет 35,1 млрд грн дополнительных средств.

Государственная налоговая служба Украины.

Уплаченные средства направляются на выполнение государственных социальных программ. В частности, эти ресурсы обеспечивают:

  • финансирование пенсионных выплат;
  • помощь в связи с временной нетрудоспособностью;
  • другие законодательно установлены социальные выплаты.

Кто платит ЕСВ?

Согласно нормам действующего законодательства, обязанность по уплате взноса возложена на следующие категории:

  • юридические и физические лица, использующие труд наемных работников;
  • физические лица – предприниматели (ФЛП);
  • лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.

Способы проверки задолженности

Для контроля состояния расчетов плательщики могут воспользоваться цифровыми сервисами или обратиться в контролирующие органы лично:

  • раздел "Состояние расчетов с бюджетом" в частной части Электронного кабинета на вебпортале ГНС;
  • мобильное приложение "Моя налоговая";
  • Центры обслуживания плательщиков по месту регистрации.

Напомним, в январе и феврале 2026 года сумма поступлений единого взноса (ЕСВ) составила более 111,9 млрд. грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было собрано 96,8 млрд. грн., показатель вырос на 15,6%.

Татьяна Ковальчук