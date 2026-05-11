Плюс 35 миллиардов в бюджет: поступления единого взноса выросли на 17%
По результатам первых четырех месяцев 2026 года в бюджет поступило 238,1 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. По сравнению с январем-апрелем 2025 года сумма увеличилась на 17,3%, что в денежном эквиваленте составляет 35,1 млрд грн дополнительных средств.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.
Уплаченные средства направляются на выполнение государственных социальных программ. В частности, эти ресурсы обеспечивают:
- финансирование пенсионных выплат;
- помощь в связи с временной нетрудоспособностью;
- другие законодательно установлены социальные выплаты.
Кто платит ЕСВ?
Согласно нормам действующего законодательства, обязанность по уплате взноса возложена на следующие категории:
- юридические и физические лица, использующие труд наемных работников;
- физические лица – предприниматели (ФЛП);
- лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.
Способы проверки задолженности
Для контроля состояния расчетов плательщики могут воспользоваться цифровыми сервисами или обратиться в контролирующие органы лично:
- раздел "Состояние расчетов с бюджетом" в частной части Электронного кабинета на вебпортале ГНС;
- мобильное приложение "Моя налоговая";
- Центры обслуживания плательщиков по месту регистрации.
Напомним, в январе и феврале 2026 года сумма поступлений единого взноса (ЕСВ) составила более 111,9 млрд. грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было собрано 96,8 млрд. грн., показатель вырос на 15,6%.