Плюс 35 миллиардов в бюджет: поступления единого взноса выросли на 17%

По результатам первых четырех месяцев 2026 года в бюджет поступило 238,1 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. По сравнению с январем-апрелем 2025 года сумма увеличилась на 17,3%, что в денежном эквиваленте составляет 35,1 млрд грн дополнительных средств.

Уплаченные средства направляются на выполнение государственных социальных программ. В частности, эти ресурсы обеспечивают:

финансирование пенсионных выплат;

помощь в связи с временной нетрудоспособностью;

другие законодательно установлены социальные выплаты.

Кто платит ЕСВ?

Согласно нормам действующего законодательства, обязанность по уплате взноса возложена на следующие категории:

юридические и физические лица, использующие труд наемных работников;

физические лица – предприниматели (ФЛП);

лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.

Способы проверки задолженности

Для контроля состояния расчетов плательщики могут воспользоваться цифровыми сервисами или обратиться в контролирующие органы лично:

раздел "Состояние расчетов с бюджетом" в частной части Электронного кабинета на вебпортале ГНС;

мобильное приложение "Моя налоговая";

Центры обслуживания плательщиков по месту регистрации.

Напомним, в январе и феврале 2026 года сумма поступлений единого взноса (ЕСВ) составила более 111,9 млрд. грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было собрано 96,8 млрд. грн., показатель вырос на 15,6%.