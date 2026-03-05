Больше, чем в прошлом году: поступления ЕСВ за два месяца составили почти 112 миллиардов гривен

В январе и феврале 2026 года сумма поступлений единого взноса (ЕСВ) составила более 111,9 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было собрано 96,8 млрд грн, показатель вырос на 15,6%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

"Рост поступлений означает стабильное финансирование пенсий, больничных и других социальных выплат. Единственный вклад – это не просто платеж, а основа социальной поддержки миллионов граждан", - отмечают в ГНСУ.

Государство продолжает применять пониженные ставки ЕСВ для стимулирования трудоустройства лиц с инвалидностью. Для работодателей, создающих такие рабочие места, установлена ставка 8,41 %. В случаях, когда работники с инвалидностью составляют не менее 50% штата, а их фонд оплаты труда не менее 25% общих расходов, действует ставка 5,5%. Для организаций УТОГ и УТОС при аналогичных условиях ставка составляет 5,3%.

В налоговой отметили, что от уплаты ЕСВ освобождаются за себя: физические лица – предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность и члены фермерских хозяйств, если они имеют статус лица с инвалидностью и получают пенсию или государственную социальную помощь. Использование предусмотренных законом льгот позволяет оптимизировать расходы и придерживаться требований действующего законодательства.

Напомним, по итогам 2025 года сумма единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) составила 662,7 млрд. гривен. Это на 113,9 млрд. грн. превышает результаты предыдущего года.