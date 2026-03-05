Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,72

+0,26

EUR

50,83

+0,37

Наличный курс:

USD

43,86

43,60

EUR

51,27

50,96

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Больше, чем в прошлом году: поступления ЕСВ за два месяца составили почти 112 миллиардов гривен

гривны
Поступления единого взноса в этом году выросли на 15,6% / Depositphotos

В январе и феврале 2026 года сумма поступлений единого взноса (ЕСВ) составила более 111,9 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было собрано 96,8 млрд грн, показатель вырос на 15,6%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

"Рост поступлений означает стабильное финансирование пенсий, больничных и других социальных выплат. Единственный вклад – это не просто платеж, а основа социальной поддержки миллионов граждан", - отмечают в ГНСУ.

Государство продолжает применять пониженные ставки ЕСВ для стимулирования трудоустройства лиц с инвалидностью. Для работодателей, создающих такие рабочие места, установлена ставка 8,41 %. В случаях, когда работники с инвалидностью составляют не менее 50% штата, а их фонд оплаты труда не менее 25% общих расходов, действует ставка 5,5%. Для организаций УТОГ и УТОС при аналогичных условиях ставка составляет 5,3%.

В налоговой отметили, что от уплаты ЕСВ освобождаются за себя: физические лица – предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность и члены фермерских хозяйств, если они имеют статус лица с инвалидностью и получают пенсию или государственную социальную помощь. Использование предусмотренных законом льгот позволяет оптимизировать расходы и придерживаться требований действующего законодательства.

Напомним, по итогам 2025 года сумма единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) составила 662,7 млрд. гривен. Это на 113,9 млрд. грн. превышает результаты предыдущего года.

Автор:
Татьяна Ковальчук