Більше ніж торік: надходження ЄСВ за два місяці склали майже 112 мільярдів гривень

У січні та лютому 2026 року сума надходжень єдиного внеску (ЄСВ) склала понад 111,9 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли було зібрано 96,8 млрд грн, показник зріс на 15,6 %.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба України.

"Зростання надходжень означає стабільне фінансування пенсій, лікарняних та інших соціальних виплат. Єдиний внесок – це не просто платіж, а основа соціальної підтримки мільйонів громадян", — зазначають в ДПСУ.

Держава продовжує застосовувати знижені ставки ЄСВ для стимулювання працевлаштування осіб з інвалідністю. Для роботодавців, які створюють такі робочі місця, встановлено ставку 8,41 %. У випадках, коли працівники з інвалідністю складають не менше 50 % штату, а їхній фонд оплати праці — не менше 25 % загальних витрат, діє ставка 5,5 %. Для організацій УТОГ та УТОС за аналогічних умов ставка становить 5,3 %.

У податковій зауважили, що від сплати ЄСВ за себе звільняються: фізичні особи – підприємці, особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність та члени фермерських господарств, якщо вони мають статус особи з інвалідністю та отримують пенсію або державну соціальну допомогу. Використання передбачених законом пільг дозволяє оптимізувати витрати та водночас дотримуватися вимог чинного законодавства.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) склала 662,7 млрд гривень. Це на 113,9 млрд грн перевищує результати попереднього року.