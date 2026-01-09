Торік українці сплати понад 662 млрд гривень ЄСВ: чому зросли платежі і що зміниться у 2026 році

За підсумками 2025 року сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) склала 662,7 млрд гривень. Це на 113,9 млрд грн перевищує результати попереднього року. Таке зростання на 20,8 % свідчить про те, що фінансова система України стає міцнішою.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба України.

"Сплата ЄСВ – підґрунтя для своєчасного виконання державою соціальних зобов’язань та стійкості соціальної системи", — підкреслили в ДПСУ.

Чому платежі зростають?

Фахівці виділяють три головні причини позитивної динаміки:

збільшення кількості офіційно працевлаштованих українців;

підвищення рівня заробітних плат у приватному та державному секторах;

активне відновлення роботи підприємств по всій країні.

Варто пам’ятати, що саме ці кошти є фундаментом для виплати пенсій, оплати лікарняних листів, допомоги по безробіттю та інших критично важливих соціальних програм.



Що зміниться у 2026 році: нові розрахунки

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет на 2026 рік", встановлено нові показники для нарахування єдиного внеску. Оскільки мінімальна заробітна плата зросла до 8 647 грн, змінилися і межі платежів.

Відтепер мінімальна сума, яку потрібно сплатити за повний робочий місяць, становить 1 902,34 грн. Ця цифра розраховується як 22% від мінімальної зарплати 8 647 грн × 22 %).

Для високих доходів існує обмеження — ЄСВ нараховується лише на суму, що не перевищує 20 мінімальних зарплат. У 2026 році ця межа становить 172 940 грн. Таким чином, максимальний щомісячний платіж ЄСВ обмежений сумою 38 046,80 грн 172 940 грн × 22 %).

Своєчасна сплата цих внесків гарантує працівникам страховий стаж, а державі — можливість виконувати всі соціальні зобов’язання перед громадянами.

Нагадаємо, за 11 місяців 2025 року до бюджету надійшло понад 593,1 млрд грн від сплати ЄСВ, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року.