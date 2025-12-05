Українці сплатили більше податків: надходження перевищили торішні на понад 20%

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) демонструє стабільне зростання: за 11 місяців 2025 року до бюджету надійшло понад 593,1 млрд грн, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Державної податкової служби.

Скільки сплачено єдиного соціального внеску?

Українська система соціального страхування за 11 місяців 2025 року отримала 103,3 млрд грн, які використовуються для фінансування пенсій та соціальних виплат. Основним джерелом надходжень є Єдиний соціальний внесок (ЄСВ), який сплачується щомісячно за ставкою 22%.

Розмір внеску визначається як добуток заробітної плати та ставки внеску. Максимальна сума доходу, на яку нараховується ЄСВ у 2025 році, становить 20 мінімальних заробітних плат.

– 1760 грн, що відповідає 22% від мінімальної зарплати (8000 грн). Максимальний страховий внесок – 35 200 грн, що дорівнює 22% від 20 мінімальних зарплат (160 000 грн).

Терміни сплати ЄСВ:

Роботодавці перераховують внесок до 20 числа місяця, що настає за звітним.

Фізичні особи, які сплачують за себе, – до 20 числа місяця після закінчення кварталу.

Учасники добровільного страхування сплачують внески у строки, передбачені договором.

Таким чином, ЄСВ залишається ключовим фінансовим ресурсом для соціальної підтримки громадян України, забезпечуючи стабільне фінансування пенсій та інших соціальних виплат.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 186,4 млрд гривень. Основні надходження забезпечили податки, що контролюються податковими та митними органами.