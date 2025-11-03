До держбюджету України у жовтні надійшло 186,4 млрд грн

За оперативними даними Державної казначейської служби, у жовтні 2025 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 186,4 млрд гривень. Основні надходження забезпечили податки, що контролюються податковими та митними органами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Зокрема, зібрано:

50,3 млрд грн податку на додану вартість із ввезених товарів;

32,1 млрд грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

24,2 млрд грн ПДВ із вироблених в Україні товарів (зібрано 41,2 млрд грн, відшкодовано 17,0 млрд грн);

22 млрд грн акцизного податку;

5,4 млрд грн ввізного та вивізного мита;

4,6 млрд грн податку на прибуток підприємств;

3,4 млрд грн рентної плати за користування надрами.

Крім того, важливим джерелом доходів стали 38 млрд грн міжнародної допомоги у вигляді грантів. Загалом до загального та спеціального фондів держбюджету у жовтні надійшло 258,4 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

За підсумками січня–жовтня 2025 року, до загального фонду держбюджету надійшло 2,1 трлн грн, зокрема:

440,6 млрд грн ПДВ з імпортованих товарів;

293 млрд грн ПДФО та військового збору;

255,8 млрд грн ПДВ із вітчизняних товарів (зібрано 403,9 млрд грн, відшкодовано 148,2 млрд грн);

232,6 млрд грн акцизного податку;

224,3 млрд грн податку на прибуток;

64,5 млрд грн дивідендів та частини чистого прибутку держпідприємств;

45,3 млрд грн митних платежів;

34,9 млрд грн рентної плати.

Серед важливих джерел доходів — прибуток НБУ (84,2 млрд грн) та міжнародні гранти (346,8 млрд грн).

Загалом за десять місяців 2025 року до загального та спеціального фондів держбюджету надійшло 2,97 трлн грн, тоді як касові видатки становили 4,06 трлн грн, у тому числі 3,16 трлн грн із загального фонду.

Надходження єдиного соціального внеску (ЄСВ) до фондів пенсійного та соціального страхування за січень–жовтень склали 537,3 млрд грн, з яких 58,1 млрд грн надійшло лише у жовтні.

Нагадаємо, у вересні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 152,7 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.