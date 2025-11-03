Запланована подія 2

В госбюджет Украины в октябре поступило 186,4 млрд. грн.

Основные поступления обеспечили налоги

По оперативным данным Государственной казначейской службы, в октябре 2025 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 186,4 млрд. гривен. Основные поступления обеспечили налоги, контролируемые налоговыми и таможенными органами.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

В частности, собрано:

  • 50,3 млрд грн налога на добавленную стоимость из ввозимых товаров;
  • 32,1 млрд грн налога на доходы физических лиц и военного сбора;
  • 24,2 млрд грн НДС с производимых в Украине товаров (собранно 41,2 млрд грн, возмещено 17,0 млрд грн);
  • 22 млрд грн акцизного налога; 
  • 5,4 млрд грн ввозной и вывозной пошлины;
  • 4,6 млрд грн налога на прибыль предприятий;
  • 3,4 млрд грн рентной платы за использование недр.
Кроме того, важным источником доходов стали 38 млрд. грн. международной помощи в виде грантов. Всего в общий и специальный фонды госбюджета в октябре поступило 258,4 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

По итогам января-октября 2025 года в общий фонд госбюджета поступило 2,1 трлн грн.

  • 440,6 млрд грн НДС из импортируемых товаров;
  • 293 млрд грн НДФЛ и военного сбора;
  • 255,8 млрд грн НДС с отечественных товаров (собрано 403,9 млрд грн, возмещено 148,2 млрд грн);
  • 232,6 млрд грн акцизного налога;
  • 224,3 млрд грн налога на прибыль;
  • 64,5 млрд грн дивидендов и части чистой прибыли госпредприятий;
  • 45,3 млрд грн таможенных платежей;
  • 34,9 млрд. грн. рентной платы.
Среди важных источников доходов – прибыль НБУ (84,2 млрд грн) и международные гранты (346,8 млрд грн).

Всего за десять месяцев 2025 года в общий и специальный фонды госбюджета поступило 2,97 трлн грн, тогда как кассовые расходы составляли 4,06 трлн грн, в том числе 3,16 трлн грн из общего фонда.

Поступления единого социального взноса (ЕСВ) в фонды пенсионного и социального страхования за январь-октябрь составили 537,3 млрд грн, из которых 58,1 млрд грн поступило только в октябре.

Напомним,   в сентябре 2025 года   в общий фонд государственного бюджета поступило   152,7 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.

Автор:
Татьяна Гойденко