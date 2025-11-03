В госбюджет Украины в октябре поступило 186,4 млрд. грн.

По оперативным данным Государственной казначейской службы, в октябре 2025 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 186,4 млрд. гривен. Основные поступления обеспечили налоги, контролируемые налоговыми и таможенными органами.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

В частности, собрано:

50,3 млрд грн налога на добавленную стоимость из ввозимых товаров;

32,1 млрд грн налога на доходы физических лиц и военного сбора;

24,2 млрд грн НДС с производимых в Украине товаров (собранно 41,2 млрд грн, возмещено 17,0 млрд грн);

22 млрд грн акцизного налога;

5,4 млрд грн ввозной и вывозной пошлины;

4,6 млрд грн налога на прибыль предприятий;

3,4 млрд грн рентной платы за использование недр.

Кроме того, важным источником доходов стали 38 млрд. грн. международной помощи в виде грантов. Всего в общий и специальный фонды госбюджета в октябре поступило 258,4 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

По итогам января-октября 2025 года в общий фонд госбюджета поступило 2,1 трлн грн.

440,6 млрд грн НДС из импортируемых товаров;

293 млрд грн НДФЛ и военного сбора;

255,8 млрд грн НДС с отечественных товаров (собрано 403,9 млрд грн, возмещено 148,2 млрд грн);

232,6 млрд грн акцизного налога;

224,3 млрд грн налога на прибыль;

64,5 млрд грн дивидендов и части чистой прибыли госпредприятий;

45,3 млрд грн таможенных платежей;

34,9 млрд. грн. рентной платы.

Среди важных источников доходов – прибыль НБУ (84,2 млрд грн) и международные гранты (346,8 млрд грн).

Всего за десять месяцев 2025 года в общий и специальный фонды госбюджета поступило 2,97 трлн грн, тогда как кассовые расходы составляли 4,06 трлн грн, в том числе 3,16 трлн грн из общего фонда.

Поступления единого социального взноса (ЕСВ) в фонды пенсионного и социального страхования за январь-октябрь составили 537,3 млрд грн, из которых 58,1 млрд грн поступило только в октябре.

Напомним, в сентябре 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 152,7 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.