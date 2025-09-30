Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,16

EUR

48,44

+0,03

Наличный курс:

USD

41,30

41,20

EUR

48,79

48,60

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В сентябре госбюджет получил 152,7 млрд грн: сколько поступило средств от налоговой и таможни

гривна
В сентябре госбюджет получил 152,7 млрд. грн. / Depositphotos

По оперативным данным, (на сегодня 16:00) в сентябре 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 152,7 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. Налоговая служба обеспечила 80 млрд грн, а таможня – почти 67 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Налоги и сборы в Украине в сентябре

По итогам месяца поступления от Государственной налоговой службы (ГНС) составили 80 млрд грн, детализированные следующим образом:

  • 29,5 млрд грн – налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор;
  • 24,7 млрд грн – налог на добавленную стоимость (НДС), при этом собрано 39,6 млрд грн, а возмещено – 14,9 млрд грн;
  • 12,9 млрд грн – акцизный налог;
  • 7,3 млрд грн – налог на прибыль предприятий;
  • 4,4 млрд грн – рентная плата.

Платежи от Государственной таможенной службы поступили в объеме 66,7 млрд. гривен.

В целом, по оперативным данным, суммарно в общий и специальный фонды государственного бюджета по итогам сентября 2025 года поступило 239 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, на 29 сентября в фонды пенсионного и социального страхования поступило 49,4 млрд грн в виде ЕСВ (Единого социального взноса).

Напомним, в августе 2025 года государственный бюджет Украины получил 233,9 млрд. грн. налогов и сборов. Дополнительно страна получила 44 млрд. грн. международной помощи в виде грантов.

Автор:
Татьяна Ковальчук