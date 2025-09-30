В сентябре госбюджет получил 152,7 млрд грн: сколько поступило средств от налоговой и таможни

По оперативным данным, (на сегодня 16:00) в сентябре 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 152,7 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. Налоговая служба обеспечила 80 млрд грн, а таможня – почти 67 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Налоги и сборы в Украине в сентябре

По итогам месяца поступления от Государственной налоговой службы (ГНС) составили 80 млрд грн, детализированные следующим образом:

29,5 млрд грн – налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор;

24,7 млрд грн – налог на добавленную стоимость (НДС), при этом собрано 39,6 млрд грн, а возмещено – 14,9 млрд грн;

12,9 млрд грн – акцизный налог;

7,3 млрд грн – налог на прибыль предприятий;

4,4 млрд грн – рентная плата.

Платежи от Государственной таможенной службы поступили в объеме 66,7 млрд. гривен.

В целом, по оперативным данным, суммарно в общий и специальный фонды государственного бюджета по итогам сентября 2025 года поступило 239 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, на 29 сентября в фонды пенсионного и социального страхования поступило 49,4 млрд грн в виде ЕСВ (Единого социального взноса).

Напомним, в августе 2025 года государственный бюджет Украины получил 233,9 млрд. грн. налогов и сборов. Дополнительно страна получила 44 млрд. грн. международной помощи в виде грантов.