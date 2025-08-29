В госбюджет в августе поступило более 184 млрд грн от налоговой и таможни

В августе 2025 года государственный бюджет Украины получил 233,9 млрд грн налогов и сборов. Налоговая служба обеспечила 125,4 млрд грн, а таможня – 59,3 млрд грн. Дополнительно страна получила 44 млрд грн международной помощи в виде грантов.

Как информирует Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минфина.

Налоги и сборы в Украине в августе

По итогам августа 2025 года поступления в государственный бюджет от Государственной налоговой службы составили 125,4 млрд грн. Основные источники поступлений:

50,8 млрд грн – налог на прибыль предприятий;

29,6 млрд грн – налог на доходы физических лиц и военный сбор;

21,5 млрд грн – налог на добавленную стоимость (собрано 36,1 млрд грн, возмещено – 14,6 млрд грн);

15,5 млрд грн – акцизный налог;

3,5 млрд грн – часть чистой прибыли (дохода) государственных и коммунальных предприятий, изымаемых в бюджет;

3,1 млрд грн – рентная плата.

Еще одним важным источником доходов госбюджета в августе стали грантовые средства - 44 млрд грн, полученные в рамках Соглашения между Украиной и Международным банком реконструкции и развития через Фонд финансового посредничества для инвестирования в восстановление страны.

В целом, по оперативным данным, в августе 2025 года в общий и специальный фонды госбюджета поступило 303,4 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, в фонды пенсионного и социального страхования перечислено 47,6 млрд грн единого социального взноса (по состоянию на 28 августа).

