До держбюджету у серпні надійшло понад 184 млрд грн від податкової та митниці

У серпні 2025 року державний бюджет України отримав 233,9 млрд грн податків та зборів. Податкова служба забезпечила 125,4 млрд грн, а митниця – 59,3 млрд грн. Додатково країна отримала 44 млрд грн міжнародної допомоги у вигляді грантів.

Як інформує Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінфіну.

Податки і збори в Україні у серпні

За підсумками серпня 2025 року надходження до державного бюджету від Державної податкової служби склали 125,4 млрд грн. Основні джерела надходжень:

50,8 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

29,6 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

21,5 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 36,1 млрд грн, відшкодовано – 14,6 млрд грн);

15,5 млрд грн – акцизний податок;

3,5 млрд грн – частина чистого прибутку (доходу) державних і комунальних підприємств, що вилучається до бюджету;

3,1 млрд грн – рентна плата.

Ще одним важливим джерелом доходів держбюджету у серпні стали грантові кошти — 44 млрд грн, отримані в межах Угоди між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку через Фонд фінансового посередництва для інвестування у відновлення країни.

Загалом, за оперативними даними, у серпні 2025 року до загального та спеціального фондів держбюджету надійшло 303,4 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, до фондів пенсійного та соціального страхування перераховано 47,6 млрд грн єдиного соціального внеску (станом на 28 серпня).

