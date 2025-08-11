Стабільність, інвестиції та євроінтеграція: НБУ та уряд погодили нову фінансову стратегію

Національний банк, урядові відомства та фінансові регулятори України затвердили оновлену “Стратегію розвитку фінансового сектору”. Документ визначає спільні пріоритети для збереження макроекономічної стабільності, залучення інвестицій та подальшої інтеграції України в ЄС.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Оновлена стратегія фінансового сектору

В умовах тривалої війни Україна оновила "Стратегію розвитку фінансового сектору", щоб ефективно реагувати на нові виклики та зберігати макроекономічну стабільність. Документ передбачає залучення інвестицій, поглиблення євроінтеграції та підвищення координації між регуляторами.

За словами голови НБУ Андрія Пишного, стратегія допоможе адаптуватися до поточних умов і створити підґрунтя для сталого зростання, а до 2027 року регулювання банківського сектору планується повністю привести у відповідність до норм ЄС.

Які зміни відбулися?

Основні зміни в оновленій стратегії стосуються:

Посилення макроекономічної та фінансової стабільності: додано нові ініціативи щодо законодавчого врегулювання діяльності Фонду розвитку підприємництва, розробки "Стратегії розвитку іпотечного кредитування", реформування системи державного соціального страхування. Також передбачено підвищення стійкості критичної інфраструктури та цифрової безпеки фінансового сектору й Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Ці заходи мають забезпечити надійність і ефективність фінансової системи.

Модернізація ринку капіталу: оновлено плани розвитку інфраструктури ринку капіталу, включно з узгодженням цільової моделі роботи з ключовими учасниками, консолідацією облікової інфраструктури та залученням іноземних інвесторів. Мета – зробити ринок більш привабливим для приватних інвестицій.

оновлено плани розвитку інфраструктури ринку капіталу, включно з узгодженням цільової моделі роботи з ключовими учасниками, консолідацією облікової інфраструктури та залученням іноземних інвесторів. Мета – зробити ринок більш привабливим для приватних інвестицій. Поглиблення євроінтеграції: розширено ціль III "Фінансова система працює на відновлення країни та інтегрується до ЄС" та додано ініціативу "Європейська інтеграція фінансового сектору". Це передбачає посилене співробітництво з інституціями ЄС, виконання відповідних програм, активну участь у переговорах та імплементацію європейського законодавства з урахуванням рекомендацій Єврокомісії.

Зазначається, що оновлена стратегія включає короткий перелік ключових індикаторів, важливих у короткостроковій перспективі.

У процесі оновлення було уточнено п’ять існуючих індикаторів і додано чотири нові, які стосуються:

розширення доступу до дистанційних фінансових та державних послуг через систему BankID НБУ;

законодавчого регулювання діяльності інвестиційних фондів;

вдосконалення системи добровільного накопичувального пенсійного забезпечення;

розширення лінку з іноземним депозитарієм для інструментів відбудови і відновлення.

Крім того, у документі оновлено опис поточного стану фінансового сектору України та його прогнозовані характеристики.

