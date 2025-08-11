Стабильность, инвестиции и евроинтеграция: НБУ и правительство согласовали новую финансовую стратегию

Национальный банк, правительственные ведомства и финансовые регуляторы Украины утвердили обновленную "Стратегию развития финансового сектора". Документ определяет общие приоритеты сохранения макроэкономической стабильности, привлечения инвестиций и дальнейшей интеграции Украины в ЕС.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Обновленная стратегия финансового сектора

В условиях продолжительной войны Украина обновила "Стратегию развития финансового сектора", чтобы эффективно реагировать на новые вызовы и сохранять макроэкономическую стабильность. Документ предусматривает привлечение инвестиций, углубление евроинтеграции и повышение координации регуляторов.

По словам главы НБУ Андрея Пышного, стратегия поможет адаптироваться к текущим условиям и создать почву для устойчивого роста, а к 2027 году регулирование банковского сектора планируется полностью привести в соответствие с нормами ЕС.

Какие изменения произошли?

Основные изменения в обновленной стратегии относятся:

Усиление макроэкономической и финансовой стабильности: добавлены новые инициативы по законодательному урегулированию деятельности Фонда развития предпринимательства, разработке "Стратегии развития ипотечного кредитования", реформированию системы государственного социального страхования. Также предусмотрено повышение устойчивости критической инфраструктуры и цифровой безопасности финансового сектора и Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Эти меры должны обеспечить надежность и эффективность финансовой системы.

добавлены новые инициативы по законодательному урегулированию деятельности Фонда развития предпринимательства, разработке "Стратегии развития ипотечного кредитования", реформированию системы государственного социального страхования. Также предусмотрено повышение устойчивости критической инфраструктуры и цифровой безопасности финансового сектора и Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Эти меры должны обеспечить надежность и эффективность финансовой системы. Модернизация рынка капитала: обновлены планы развития инфраструктуры рынка капитала, включая согласование целевой модели работы с ключевыми участниками, консолидацией учетной инфраструктуры и привлечением иностранных инвесторов. Цель – сделать рынок более привлекательным для частных инвестиций.

обновлены планы развития инфраструктуры рынка капитала, включая согласование целевой модели работы с ключевыми участниками, консолидацией учетной инфраструктуры и привлечением иностранных инвесторов. Цель – сделать рынок более привлекательным для частных инвестиций. Углубление евроинтеграции: расширена цель III "Финансовая система работает на восстановление страны и интегрируется в ЕС" и добавлена инициатива "Европейская интеграция финансового сектора". Это предполагает усиленное сотрудничество с институтами ЕС, выполнение соответствующих программ, активное участие в переговорах и имплементацию европейского законодательства с учетом рекомендаций Еврокомиссии.

Отмечается, что обновленная стратегия включает краткий список ключевых индикаторов, важных в краткосрочной перспективе.

В процессе обновления были уточнены пять существующих индикаторов и добавлены четыре новых:

расширение доступа к дистанционным финансовым и государственным услугам через систему BankID НБУ;

законодательного регулирования деятельности инвестиционных фондов;

усовершенствование системы добровольного накопительного пенсионного обеспечения;

расширение ссылки с иностранным депозитарием для инструментов восстановления и восстановления.

Кроме того, в документе обновлено описание текущего состояния финансового сектора Украины и его прогнозируемые характеристики.

Напомним, Национальный банк Украины объявил о новом пакете валютной либерализации, направленном на поддержку бизнеса без создания дополнительного давления на валютный рынок. Большинство изменений заработало с 6 августа.