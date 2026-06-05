Цены на овощи в Украине — актуальная стоимость на 5 июня

По состоянию на 5 июня 2026 года в Украине продолжает дешеветь молодой картофель, цены на огурцы и помидоры незначительно выросли, но стоимость овощей борщового набора остается стабильной.

Цены на овощи

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 5 июня:

Овощ Цена Смена Картофель 12-16 грн +40% Картофель молодой 50-80 грн -20% Лук 11-13 грн 0% Морковь 26-30 грн 0% Капуста молодая 17-20 грн 0% Помидоры 100-135 грн +4,7% Огурцы 60-65 грн +18,7

По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:

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Какие овощи подорожали больше всего

На украинском рынке подешевели огурцы. Массовый выход на рынок продукции из летних теплиц сбил цены до 65 грн/кг после рекордных зимних 170 грн/кг, помидоры потеряли в процентном значении несколько меньше – со 130-220 до 100-135 грн/кг.

Молодой украинский картофель начал в этом году стоить дешевле импортного. В последнюю декаду мая она отпускалась в среднем по 60 грн/кг, а сейчас – по 50 грн/кг.

В то же время "борщовые" овощи прошлогоднего урожая не изменились в стоимости - Цены на старый картофель выросли и находятся в пределах 12-16 грн/кг из-за окончания запасов в местных хозяйствах.

Прогноз цен

На старте лета цены на овощи борщового набора в Украине ожидаются близкими к прошлогодним. Однако в конце сезона овощи могут подешеветь не столь существенно, как в прошлом году, поэтому средние цены останутся на 5-15% выше.

Традиционно летом цены на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук падают благодаря новому урожаю из открытого грунта преимущественно в июне-июле.

Тем не менее, в этом году весенние заморозки отсрочили поступление ранней продукции, а высокая себестоимость производства будет удерживать цены.

Рост цен в мае-июне неизбежен из-за уменьшения качественных запасов в хранилищах. Поскольку переходных остатков становится меньше, на рынок начинает заходить более дорогая ранняя продукция, в том числе импортная – это влечет средние цены вверх.