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Цены на овощи в Украине — актуальная стоимость на 5 июня
По состоянию на 5 июня 2026 года в Украине продолжает дешеветь молодой картофель, цены на огурцы и помидоры незначительно выросли, но стоимость овощей борщового набора остается стабильной.
Цены на овощи
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 5 июня:
|Овощ
|Цена
|Смена
|Картофель
|12-16 грн
|+40%
|Картофель молодой
|50-80 грн
|-20%
|Лук
|11-13 грн
|0%
|Морковь
|26-30 грн
|0%
|Капуста молодая
|17-20 грн
|0%
|Помидоры
|100-135 грн
|+4,7%
|Огурцы
|60-65 грн
|+18,7
По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самые дешевые помидоры и картофель
|Сильпо
|широкий ассортимент овощей
|Novus
|самая дешевая капуста
Какие овощи подорожали больше всего
На украинском рынке подешевели огурцы. Массовый выход на рынок продукции из летних теплиц сбил цены до 65 грн/кг после рекордных зимних 170 грн/кг, помидоры потеряли в процентном значении несколько меньше – со 130-220 до 100-135 грн/кг.
Молодой украинский картофель начал в этом году стоить дешевле импортного. В последнюю декаду мая она отпускалась в среднем по 60 грн/кг, а сейчас – по 50 грн/кг.
В то же время "борщовые" овощи прошлогоднего урожая не изменились в стоимости - Цены на старый картофель выросли и находятся в пределах 12-16 грн/кг из-за окончания запасов в местных хозяйствах.
Прогноз цен
На старте лета цены на овощи борщового набора в Украине ожидаются близкими к прошлогодним. Однако в конце сезона овощи могут подешеветь не столь существенно, как в прошлом году, поэтому средние цены останутся на 5-15% выше.
Традиционно летом цены на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук падают благодаря новому урожаю из открытого грунта преимущественно в июне-июле.
Тем не менее, в этом году весенние заморозки отсрочили поступление ранней продукции, а высокая себестоимость производства будет удерживать цены.
Рост цен в мае-июне неизбежен из-за уменьшения качественных запасов в хранилищах. Поскольку переходных остатков становится меньше, на рынок начинает заходить более дорогая ранняя продукция, в том числе импортная – это влечет средние цены вверх.