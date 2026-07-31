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OpenAI существенно снизила цены на легкие модели искусственного интеллекта

OpenAI
OpenAI существенно снизила цены на легкие модели искусственного интеллекта / Depositphotos

Компания OpenAI существенно снизила стоимость использования своих моделей искусственного интеллекта исходного и среднего уровня. Этот шаг призван усилить позиции компании в борьбе с более дешевыми китайскими аналогами на фоне того, как корпоративный сектор начинает более тщательно контролировать свои расходы на ИИ-технологии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

Разработчик ChatGPT снизил стоимость использования компактной модели GPT-5.6 Luna на 80%, а модели среднего уровня Terra – на 20%. Цены на флагманскую модель Sol оставили без изменений.

Новые тарифы и конкуренция

По словам аналитиков, сдерживание затрат на искусственный интеллект со стороны корпоративных клиентов вынуждает американские лаборатории пересматривать ценовую политику.

Снижение расценок также создает дополнительное давление на главного конкурента OpenAI – компанию Anthropic, чьи модели Claude остаются более дорогими.

Обе компании испытывают сильную конкуренцию со стороны китайских разработок с открытым кодом (в частности GLM-5.2 от Z.ai), предлагающих сравнительную производительность по более низкой цене.

Изменения в тарификации OpenAI за 1 миллион токенов (единиц измерения объема данных):

  • GPT-5.6 Luna: стоимость входного текста снизилась с $1 до $0,20, а сгенерированный ответ — с $6 до $1,20.
  • Terra: стоимость входных данных уменьшилась с $2,50 до $2, а выходных – с $15 до $12.
  • Для сравнения: модель Claude Sonnet 4.6 от Anthropic стоит $3 за миллион входных и $15 за миллион выходных токенов, что дороже показателей Terra.

Почему снижаются цены

OpenAI объяснили, что снижение тарифов стало возможным благодаря повышению внутренней эффективности самих моделей GPT-5.6, которые смогли оптимизировать процесс разработки и улучшить работу с кодом.

Несмотря на всеобщее удешевление отдельных токенов за последний год, итоговый чек для бизнеса при выполнении конкретных задач часто растет. Это связано с переходом разработчиков от фиксированной подписки к оплате за фактическое использование, что затрудняет прогнозирование расходов для компаний.

Напомним, количество пользователей агентов OpenAI достигло 10 миллионов после запуска ChatGPT Work, что дало новый импульс для конкуренции с Anthropic.

Автор:
Максим Кольц