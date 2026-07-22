Число пользователей агентов OpenAI достигло 10 миллионов после запуска ChatGPT Work

Компания OpenAI зафиксировала стремительный рост спроса на свои агенты искусственного интеллекта после недавнего релиза ChatGPT Work. Это дало новый импульс стремлению компании удерживать темп в конкуренции с ее главным соперником – Anthropic PBC.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

OpenAI объявила, что двумя ее агентными продуктами – Codex для написания кода и ChatGPT Work для более широкого спектра задач – уже пользуются 10 миллионов человек. Это почти в два раза превышает показатели, зафиксированные в начале этого месяца.

Как и Anthropic, OpenAI стремится разрабатывать продвинутых ИИ-агентов, способных упрощать и выполнять более сложные задачи от пользователя. Ранее Anthropic выпустила Cowork – инструмент, аналогичный новому продукту OpenAI, пытаясь расширить свой успех за пределы средств для кодинга.

OpenAI дала старт буму искусственного интеллекта, выпустив ChatGPT в конце 2022 года. В настоящее время чат-бот имеет более 900 миллионов активных пользователей еженедельно.

Напомним, компания OpenAI ведет переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа по поводу возможности передать правительству 5% акций компании. Целью этой инициативы является привлечение государства к распределению экономических выгод от развития искусственного интеллекта и укрепление сотрудничества с федеральными властями.

Кроме того, OpenAI объявила об открытии публичного доступа к своей новейшей и мощной модели искусственного интеллекта GPT-5.6. Релиз этой системы был отложен по просьбе правительства США из-за беспокойства относительно национальной безопасности и возможных рисков неправомерного использования технологии.