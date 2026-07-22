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Кількість користувачів агентів OpenAI сягнула 10 мільйонів після запуску ChatGPT Work
Компанія OpenAI зафіксувала стрімке зростання попиту на свої агенти штучного інтелекту після нещодавнього релізу ChatGPT Work. Це дало новий імпульс прагненню компанії утримувати темп у конкуренції з її головним суперником — Anthropic PBC.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.
OpenAI оголосила, що двома її агентними продуктами — Codex для написання коду та ChatGPT Work для ширшого спектра завдань — вже користуються 10 мільйонів людей. Це майже вдвічі перевищує показники, зафіксовані на початку цього місяця.
Як і Anthropic, OpenAI прагне розробляти просунутих ШІ-агентів, здатних спрощувати та виконувати складніші завдання від імені користувача. Раніше Anthropic випустила Cowork — інструмент, аналогічний новому продукту OpenAI, намагаючись розширити свій успіх за межі засобів для кодингу.
OpenAI дала старт буму штучного інтелекту, випустивши ChatGPT наприкінці 2022 року. Наразі чат-бот має понад 900 мільйонів активних користувачів щотижня.
Нагадаємо, компанія OpenAI веде переговори з адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо можливості передати уряду 5% акцій компанії. Ця ініціатива має на меті залучити державу до розподілу економічних вигод від розвитку штучного інтелекту та зміцнити співпрацю з федеральною владою.
Крім того, OpenAI оголосила про відкриття публічного доступу до своєї найновішої та найпотужнішої моделі штучного інтелекту GPT-5.6. Реліз цієї системи було відкладено на прохання уряду США через занепокоєння щодо національної безпеки та можливих ризиків неправомірного використання технології.