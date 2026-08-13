Від бронежилетів до футболок: на Prozorro Market додали 11 нових товарів для військових

Агенція оборонних закупівель ДОТ розширила каталог Prozorro Market для військових частин з 4 до 15 категорій. Відтепер командири можуть за децентралізовані кошти швидко купувати бронежилети, тактичне взуття та польову форму без самостійного пошуку постачальників.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міноборони.

Асортимент товарів у каталозі

Раніше в системі були доступні 4 позиції: пікапи, мотоцикли, багі та квадроцикли.

Найбільший попит мали:

пікапи (замовлення на суму майже 144 млн грн);

багі (загальна сума майже 72 млн грн);

квадроцикли (загальна сума 10,4 млн грн).

Тепер до переліку додали 11 нових позицій речового майна та техніки:

вироби технічного маскування;

термобілизна;

бронежилети;

електричні лебідки для квадроциклів;

індивідуальні маскувальні комплекти (пончо);

штани костюма літнього польового;

футболки з короткими рукавами;

костюми літні польові;

куртки;

електричні мотоцикли;

тактичне взуття.

Переваги нового підходу до закупівель

У квітні 2026 року АОЗ ДОТ здобула статус централізованої закупівельної організації (ЦЗО). Це дозволило Агенції перебрати на себе бюрократичні процедури, які раніше кожна військова частина виконувала самостійно:

проведення ринкових консультацій;

уніфікація технічних вимог;

встановлення кваліфікаційних критеріїв;

перевірка та відбір постачальників.

"Агенція як ЦЗО бере на себе ту частину роботи, яку раніше кожна військова частина мала виконувати самостійно. Ми поступово розширюємо Prozorro Market, щоб через нього можна було закривати дедалі більше типових потреб військових", — зазначив директор Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов.

Нагадаємо, у липні військовослужбовиці бойових підрозділів ЗСУ вперше отримали бронежилети, розроблені з урахуванням жіночої анатомії. Агенція оборонних закупівель ДОТ придбала першу партію з 2 000 комплектів на загальну суму 47 млн грн.