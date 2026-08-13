В Україні затвердили конкурсну документацію на будівництво нової генеруючої потужності

Комісія з проведення конкурсу на будівництво нової генеруючої потужності затвердила остаточну документацію для учасників, вимоги до обладнання та терміни подачі заяв.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міненерго.

Ключові зміни в документації

У новій редакції документа відбулися такі зміни:

вказаний чіткий термін завершення прийому конкурсних пропозицій від потенційних учасників – до 17:00 8 жовтня 2026 року;

детализовані вимоги до оформлення документів, що мають подаватися потенційними учасниками;

розроблений зразок форми конкурсної пропозиції потенційного учасника конкурсу;

визначено спосіб передачі прав та зобов’язань потенційним переможцем конкурсу третім особам;

уточнена вимога щодо відсутності у потенційних учасників конкурсу заборгованості перед НЕК "Укренерго".

Вимоги до обладнання

До збудованих енергетичних об’єктів висунуто такі технічні вимоги:

генеруюче обладнання має бути новим;

генеруюча одиниця та кожен її агрегат повинні здійснювати запуск в умовах відсутності напруги у зовнішній мережі;

час гарантованої безперервної роботи становить не менше 16 годин;

повна активація потужності із зупиненого стану здійснюється не більше ніж за 30 хвилин від команди "Укренерго";

мінімальний термін гарантованої експлуатації становить не менше 20 років або 100 000 годин напрацювання.

В Міненерго нагадали, що за умовами конкурсу, в енергосистемі України мають побудувати 1505 МВт розподіленої газової генерації. Об'єкти розмістять у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській областях та у місті Київ.

Раніше повідомлялося, що в регіонах України встановлено близько 1,8 ГВт розподіленої газової генерації, з яких 388,8 МВт ввели в експлуатацію з березня 2026 року. Лідерство утримує Київська область із показником понад 219 МВт.