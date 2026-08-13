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В Україні затвердили конкурсну документацію на будівництво нової генеруючої потужності

генерація, електроенергія
Міненерго затвердило правила конкурсу на будівництво нових генеруючих потужностей / Freepik

Комісія з проведення конкурсу на будівництво нової генеруючої потужності затвердила остаточну документацію для учасників, вимоги до обладнання та терміни подачі заяв.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міненерго.

Ключові зміни в документації

У новій редакції документа відбулися такі зміни:

  • вказаний чіткий термін завершення прийому конкурсних пропозицій від потенційних учасників – до 17:00 8 жовтня 2026 року; 
  • детализовані вимоги до оформлення документів, що мають подаватися потенційними учасниками; 
  • розроблений зразок форми конкурсної пропозиції потенційного учасника конкурсу; 
  • визначено спосіб передачі прав та зобов’язань потенційним переможцем конкурсу третім особам; 
  • уточнена вимога щодо відсутності у потенційних учасників конкурсу заборгованості перед НЕК "Укренерго".

Вимоги до обладнання

До збудованих енергетичних об’єктів висунуто такі технічні вимоги:

  • генеруюче обладнання має бути новим; 
  • генеруюча одиниця та кожен її агрегат повинні здійснювати запуск в умовах відсутності напруги у зовнішній мережі; 
  • час гарантованої безперервної роботи становить не менше 16 годин; 
  • повна активація потужності із зупиненого стану здійснюється не більше ніж за 30 хвилин від команди "Укренерго"; 
  • мінімальний термін гарантованої експлуатації становить не менше 20 років або 100 000 годин напрацювання.

В Міненерго нагадали, що за умовами конкурсу, в енергосистемі України мають побудувати 1505 МВт розподіленої газової генерації. Об'єкти розмістять у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській областях та у місті Київ.

Раніше повідомлялося, що в регіонах України встановлено близько 1,8 ГВт розподіленої газової генерації, з яких 388,8 МВт ввели в експлуатацію з березня 2026 року. Лідерство утримує Київська область із показником понад 219 МВт.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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