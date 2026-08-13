В Украине утвердили конкурсную документацию на строительство новой генерирующей мощности

Комиссия по проведению конкурса на строительство новой генерирующей мощности утвердила окончательную документацию для участников, требования к оборудованию и сроки подачи заявлений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Ключевые изменения в документации

В новой редакции документа произошли следующие изменения:

указан четкий срок завершения приема конкурсных предложений от потенциальных участников – до 17:00 8 октября 2026;

детализированные требования к оформлению документов, которые должны представляться потенциальными участниками;

разработан образец формы конкурсного предложения потенциального участника конкурса;

определен способ передачи прав и обязательств потенциальным победителем конкурса третьим лицам;

уточнено требование об отсутствии у потенциальных участников конкурса задолженности НЭК "Укрэнерго".

Требования к оборудованию

К построенным энергетическим объектам предъявлены следующие технические требования:

генерирующее оборудование должно быть новым;

генерирующая единица и каждый ее агрегат должны производить запуск в условиях отсутствия напряжения во внешней сети;

время гарантированной непрерывной работы составляет не менее 16 часов;

полная активация мощности из остановленного состояния осуществляется не более чем в 30 минутах от команды "Укрэнерго";

минимальный срок гарантированной эксплуатации составляет не менее 20 лет или 100000 часов наработки.

В Минэнерго напомнили, что по условиям конкурса, в энергосистеме Украины должно построить 1505 МВт распределенной газовой генерации. Объекты разместят в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской, Черниговской областях и в Киеве.

Ранее сообщалось, что в регионах Украины установлено около 1,8 ГВт распределенной газовой генерации, из которых 388,8 МВт были введены в эксплуатацию с марта 2026 года. Лидерство удерживает Киевская область с показателем более 219 МВт.