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В Украине утвердили конкурсную документацию на строительство новой генерирующей мощности
Комиссия по проведению конкурса на строительство новой генерирующей мощности утвердила окончательную документацию для участников, требования к оборудованию и сроки подачи заявлений.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
Ключевые изменения в документации
В новой редакции документа произошли следующие изменения:
- указан четкий срок завершения приема конкурсных предложений от потенциальных участников – до 17:00 8 октября 2026;
- детализированные требования к оформлению документов, которые должны представляться потенциальными участниками;
- разработан образец формы конкурсного предложения потенциального участника конкурса;
- определен способ передачи прав и обязательств потенциальным победителем конкурса третьим лицам;
- уточнено требование об отсутствии у потенциальных участников конкурса задолженности НЭК "Укрэнерго".
Требования к оборудованию
К построенным энергетическим объектам предъявлены следующие технические требования:
- генерирующее оборудование должно быть новым;
- генерирующая единица и каждый ее агрегат должны производить запуск в условиях отсутствия напряжения во внешней сети;
- время гарантированной непрерывной работы составляет не менее 16 часов;
- полная активация мощности из остановленного состояния осуществляется не более чем в 30 минутах от команды "Укрэнерго";
- минимальный срок гарантированной эксплуатации составляет не менее 20 лет или 100000 часов наработки.
В Минэнерго напомнили, что по условиям конкурса, в энергосистеме Украины должно построить 1505 МВт распределенной газовой генерации. Объекты разместят в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской, Черниговской областях и в Киеве.
Ранее сообщалось, что в регионах Украины установлено около 1,8 ГВт распределенной газовой генерации, из которых 388,8 МВт были введены в эксплуатацию с марта 2026 года. Лидерство удерживает Киевская область с показателем более 219 МВт.