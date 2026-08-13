Правительство направило дополнительные средства прифронтовым общинам

Кабинет министров выделил 2,3 млрд. грн. дополнительных дотаций для областных бюджетов и бюджетов 179 территориальных общин в прифронтовых регионах. Денежные средства должны поддержать финансирование работы педагогов, медиков и социальных работников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на премьер-министра Сергея Корецкого.

Дотации распределят между областными бюджетами и бюджетами 179 территориальных общин, работающих в регионах прифронтовых.

Отдельно Запорожская область получит более 36 млн. грн. Эти средства будут направлены на зарплаты работникам, которые продолжают выходить на работу на территориях активных боевых действий.

Распределение по областям:

Днепропетровская - 314,8 млн грн (20 бюджетов);

Днепропетровская - 314,8 млн грн (20 бюджетов); Донецка - 409,6 млн грн (28 бюджетов);

Запорожская - 520,1 млн грн (24 бюджета);

Луганская - 6,1 млн грн (4 бюджета);

Николаевская - 12,3 млн грн (9 бюджетов);

Одесская - 104,1 млн грн (19 бюджетов);

Сумская - 206,8 млн грн (24 бюджета);

Харьковская - 627,2 млн грн (34 бюджета);

Херсонская - 39,1 млн грн (17 бюджетов);

Черниговская - 33,5 млн грн (5 бюджетов).

Напомним, в июне правительство уже готовило дополнительные дотации для прифронтовых общин. Тогда речь шла о поддержке местных бюджетов, которые теряют доходы из-за войны, но в то же время должны финансировать школы, больницы, социальные услуги и подготовку к зиме.

Также правительство продлило до конца 2026 года дополнительное финансирование больниц в зоне боевых действий. Медучреждения ежемесячно получают дополнительные средства для формирования фонда оплаты труда.