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Правительство направило дополнительные средства прифронтовым общинам

Гривны
Правительство направило дополнительные средства прифронтовым общинам

Кабинет министров выделил 2,3 млрд. грн. дополнительных дотаций для областных бюджетов и бюджетов 179 территориальных общин в прифронтовых регионах. Денежные средства должны поддержать финансирование работы педагогов, медиков и социальных работников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на премьер-министра Сергея Корецкого.

Дотации распределят между областными бюджетами и бюджетами 179 территориальных общин, работающих в регионах прифронтовых.

Отдельно Запорожская область получит более 36 млн. грн. Эти средства будут направлены на зарплаты работникам, которые продолжают выходить на работу на территориях активных боевых действий.

Распределение по областям:

  • Днепропетровская - 314,8 млн грн (20 бюджетов);
  • Донецка - 409,6 млн грн (28 бюджетов);
  • Запорожская - 520,1 млн грн (24 бюджета);
  • Луганская - 6,1 млн грн (4 бюджета);
  • Николаевская - 12,3 млн грн (9 бюджетов);
  • Одесская - 104,1 млн грн (19 бюджетов);
  • Сумская - 206,8 млн грн (24 бюджета);
  • Харьковская - 627,2 млн грн (34 бюджета);
  • Херсонская - 39,1 млн грн (17 бюджетов);
  • Черниговская - 33,5 млн грн (5 бюджетов).

Напомним, в июне правительство уже готовило дополнительные дотации для прифронтовых общин. Тогда речь шла о поддержке местных бюджетов, которые теряют доходы из-за войны, но в то же время должны финансировать школы, больницы, социальные услуги и подготовку к зиме.

Также правительство продлило до конца 2026 года дополнительное финансирование больниц в зоне боевых действий. Медучреждения ежемесячно получают дополнительные средства для формирования фонда оплаты труда.

Автор:
Татьяна Гойденко

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