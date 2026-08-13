Уряд спрямував додаткові кошти прифронтовим громадам

Кабінет міністрів виділив 2,3 млрд грн додаткових дотацій для обласних бюджетів та бюджетів 179 територіальних громад у прифронтових регіонах. Кошти мають підтримати фінансування роботи освітян, медиків та соціальних працівників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на прем’єр-міністра Сергія Корецького.

Дотації розподілять між обласними бюджетами та бюджетами 179 територіальних громад, які працюють у прифронтових регіонах.

Окремо Запорізька область отримає понад 36 млн грн. Ці кошти спрямують на зарплати працівникам, які продовжують виходити на роботу на територіях активних бойових дій.

Розподіл за областями:

Дніпропетровська — 314,8 млн грн (20 бюджетів);

Дніпропетровська — 314,8 млн грн (20 бюджетів); Донецька — 409,6 млн грн (28 бюджетів);

Запорізька — 520,1 млн грн (24 бюджети);

Луганська — 6,1 млн грн (4 бюджети);

Миколаївська — 12,3 млн грн (9 бюджетів);

Одеська — 104,1 млн грн (19 бюджетів);

Сумська — 206,8 млн грн (24 бюджети);

Харківська — 627,2 млн грн (34 бюджети);

Херсонська — 39,1 млн грн (17 бюджетів);

Чернігівська — 33,5 млн грн (5 бюджетів).

Нагадаємо, у червні уряд уже готував додаткові дотації для прифронтових громад. Тоді йшлося про підтримку місцевих бюджетів, які втрачають доходи через війну, але водночас мають фінансувати школи, лікарні, соціальні послуги та підготовку до зими.

Також уряд продовжив до кінця 2026 року додаткове фінансування лікарень у зоні бойових дій. Медзаклади щомісяця отримують додаткові кошти для формування фонду оплати праці.