Прифронтові громади готують другий пакет пропозицій до уряду щодо підтримки: про які механізми йдеться

Асоціація прифронтових міст і громад готує для подання до Кабінету міністрів другий пакет пропозицій щодо державної програми підтримки прифронтових територій. Вона оголосила про початок збору пропозицій від громад для його наповнення.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення асоціації.

Розробка стратегічного документа для підтримки територій, що знаходяться у зоні бойових дій та під постійними обстрілами, обговорювалася на засіданні правління Асоціації прифронтових міст та громад під головуванням мера Харкова Ігоря Терехова.

За його словами, станом на сьогодні пріоритетом має бути економічна стійкість: якщо перший пакет підтримки був "необхідним кроком для нашого виживання", адже закрив базові речі щодо соціальної підтримки, безпеки, інфраструктури та житла, то другий пакет має бути "про розвиток, про сильні громади та реальну підтримку людей".

"Він має поєднувати головні речі, і це мають бути не декларації, а конкретні інструменти, які реально працюють у прифронтових умовах", – зазначив він.

Терехов вважає, що лише конкретні фінансові та правові механізми зможуть повернути в регіони бізнес і людей.

"Від спеціальних кредитних програм та податкових стимулів до страхування воєнних ризиків і зрозумілих рішень щодо житла. Прифронтові території не витримують половинчастих рішень. Тому ми починаємо збір пропозицій і об’єднуємо наші зусилля, щоб сформувати єдину позицію для уряду", – додав мер Харкова.

Нагадаємо, у серпні 2025 року Кабмін ухвалив перший пакет рішень у межах програми підтримки прифронтових територій, де проживає 6,6 млн українців, зокрема 3,7 млн представників вразливих груп населення.

Про те, що уряд разом із громадами працює над другим пакетом допомоги для прифронтових територій, повідомлялося у вересні. Тоді міністр розвитку громад та територій Олексія Кулеби пзаявив, що його ухвалення має забезпечити базові потреби людей у зонах бойових дій і посилити стійкість регіонів.