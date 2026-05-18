США знову послаблюють санкції проти російської нафти

США розглядають можливість продовження тимчасового послаблення санкцій проти російської морської нафти ще на 30 днів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє міністр фінансів США Скотт Бессент.

США послаблюють санкції на російську нафту

Міністерство фінансів США (U.S. Department of the Treasury) запроваджує тимчасову 30-денну генеральну ліцензію, яка дозволяє найбільш енергетично вразливим країнам отримати доступ до російської нафти, що наразі залишається "застряглою" в морі.

У відомстві зазначають, що це рішення має забезпечити додаткову гнучкість та дозволить у разі потреби надавати окремі спеціальні дозволи окремим державам. Мета заходу - стабілізувати ринок сирої нафти та гарантувати постачання енергоресурсів країнам, які найбільше цього потребують.

Також у США наголошують, що механізм сприятиме перенаправленню доступних обсягів нафти до держав із найбільшою потребою та зменшить можливості накопичення дешевої нафти з боку Китаю.

Ринок нафти під тиском

За інформацією Reuters, США можуть продовжити дію тимчасового послаблення санкцій щодо російської морської нафти ще на 30 днів. Таке рішення розглядається на тлі звернень низки країн, які просять більше часу для закупівлі російської нафти.

Вперше Міністерство фінансів США пом’якшило санкції на початку березня через побоювання перебоїв у постачанні нафти з Близького Сходу. Тоді дія тимчасового дозволу поширювалася на російську нафту, що "застрягла в морі", у період із 12 березня по 11 квітня.

Згодом адміністрація президента Дональда Трампа продовжила послаблення до 16 травня, попри попередні заяви про відсутність планів щодо пролонгації обмежень.

Після цього санкційний режим був відновлений, однак, за повідомленнями ЗМІ, окремі країни, зокрема Індія та Індонезія, знову звернулися до Вашингтона з проханням про його пом’якшення. Вони пояснюють це загрозами для світового ринку нафти через перебої постачання, зокрема на тлі напруженості навколо Ірану та Ормузької протоки, яка впливає на глобальні поставки сировини.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа не продовжила дію ліцензії на тимчасові операції з продажу російської нафти, термін якої минув 16 травня, проте не виключено, що таке рішення може бути ухвалене найближчим часом.