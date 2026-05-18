Ціни на нафту злетіли: Трамп скликає радників для обговорення удару по Ірану

Ціни на нафту продовжили впевнене зростання на торгах у понеділок, 18 травня. Головним драйвером ринку став очевидний глухий кут у зусиллях щодо припинення війни з Іраном.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Ситуація суттєво загострилася після недавньої атаки на атомну електростанцію в Об'єднаних Арабських Еміратах. Додатковим фактором тиску на ринок виступають очікування щодо майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа, на якій планується обговорення військових варіантів дій проти Ірану.

Динаміка цін на нафту

Ф'ючерси на нафту марки Brent продемонстрували зростання на 2,01 долара, або на 1,84%, досягнувши позначки 111,27 долара за барель на 04:32 за Гринвічем.

На початку сесії ціна піднімалася ще вище, проте згодом опустилася трохи нижче рівня 112 доларів, який став найвищим показником з 5 травня.

Аналогічна динаміка спостерігається і щодо американської нафти марки West Texas Intermediate. Ціна на WTI зросла на 2,33 долара, що становить 2,21%, і зупинилася на рівні 107,75 долара за барель.

Перед цим котирування сягали пікової позначки 108,70 долара — максимуму з 30 квітня. Варто зазначити, що термін дії червневого контракту на американську нафту закінчується вже у вівторок.

Протягом минулого тижня обидва еталонні контракти додали в ціні понад 7%. Такий стрибок відбувся через згасання надій на укладення мирної угоди, яка могла б зупинити напади на цивільні судна та їхні захоплення навколо стратегічно важливої Ормузької протоки.

Провал дипломатичних зусиль

Минулотижневі переговори між Дональдом Трампом та президентом Китаю Сі Цзіньпіном завершилися без жодних результатів. Найбільший світовий імпортер нафти не дав жодних натяків на готовність посприяти вирішенню конфлікту, який був спровокований американо-ізраїльськими атаками на Іран.

Натомість нові атаки дронів на ОАЕ та Саудівську Аравію, разом із жорсткою риторикою з боку Вашингтона та Тегерана, лише посилили побоювання ринку щодо масштабної ескалації. Офіційні представники Еміратів наразі розслідують джерело повітряного удару по атомній електростанції Барака та наголошують, що ОАЕ мають повне право на відповідь у зв'язку з цими терористичними актами.

Саудівська Аравія, зі свого боку, успішно перехопила три безпілотники, які залетіли з повітряного простору Іраку. Ер-Ріяд уже попередив про готовність вжити всіх необхідних оперативних заходів для захисту власного суверенітету та безпеки.

За інформацією видання Axios, у вівторок Дональд Трамп проведе зустріч із провідними радниками з національної безпеки, під час якої детально обговорить можливі варіанти військових дій щодо Ірану.

Нагадаємо, світовий ринок нафти штормить через гучні заяви Дональда Трампа щодо Ірану, що вже спровокувало стрибок міжнародних котирувань. Водночас в Україні ситуація на заправках протилежна: цінники на бензин, дизель та автогаз демонструють різноспрямовану динаміку, а аналітики прогнозують подальше здешевлення пального.