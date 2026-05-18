Ціни на нафту рванули вгору на тлі заяв Трампа про Іран: якими будуть ціни на українських АЗС

Світовий ринок нафти штормить через гучні заяви Дональда Трампа щодо Ірану, що вже спровокувало стрибок міжнародних котирувань. Водночас в Україні ситуація на заправках протилежна: цінники на бензин, дизель та автогаз демонструють різноспрямовану динаміку, а аналітики прогнозують подальше здешевлення пального.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту виросли після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що його терпіння щодо Тегерана вичерпується, і закликав іранську сторону негайно укласти угоду. Попри заяви Тегерана про вільний прохід суден, ситуація в Ормузькій протоці залишається напруженою. Аналітики вказують на відсутність реального дипломатичного прориву, що повертає увагу ринку до ризиків військової ескалації.

Станом на вечір п'ятниці, 15 травня, від початку торгів ф’ючерси еталонної марки Brent на червень здорожчали на $3,54 за барель, або на 3,35% — до $109,3 за барель. Червневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate підвищилися на $4,25, або на 4,2% — до $105,4 за барель. За тиждень нафта марки Brent здорожчала на 7,84%, а WTI — на 10,48%.

Питання енергетичної безпеки стало однією з центральних тем саміту Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна, де обговорювалася можливість закупівлі Китаєм американської нафти замість іранської. Китай традиційно залишається найбільшим покупцем іранських нафтових вантажів, що робить його ключовим гравцем у цьому протистоянні. Послаблення санкцій може суттєво змінити динаміку відносин між Вашингтоном, Пекіном та Тегераном. Американська сторона розраховує переконати Китай допомогти у врегулюванні кризи навколо Ірану, зокрема у питанні розблокування Ормузької протоки, яка є критично важливою для світової торгівлі нафтою.

Дизель та бензин продовжать дешевшати на тлі "нормалізації" закриття Ормузької протоки

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", наприкінці минулого тижня тренд на гуртовому ринку дизпалива в Україні тяжів до зростання, хоча середній рівень цін залишався нижчим, ніж за тиждень перед цим. Станом на вечір п'ятниці, 15 травня, порівняно з 13 травня, середня гуртова ціна дизпалива в Україні знизилась на 27 коп./л — до 78,03 грн/л, а порівняно з 8 травня дизель у гурті в середньому здешевшав на 1,05 грн/л.

На тлі зниження цін в Україні світові біржові котирування демонструють висхідну динаміку. Зокрема, ф’ючерсні контракти на газойль (основна сировина для виготовлення дизпалива) на лондонській біржі ICE 15 травня від початку торгів підвищилися на $33,90/т (+2,9%) — до $1192,25/т. А протягом минулого тижня котирування зросли майже на 3%.

Валютний ринок залишається відносно стабільним: курс долара, за даними НБУ, майже не змінився й становив 43,96 грн/$, тоді як євро знизився на 0,20 грн — до 51,44 грн/€. У межах тижня долар подешевшав на 0,16 грн, а євро — на 0,10 грн. Це важливо для ринку пального, оскільки контракти на імпорт укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

Бензин у гурті минулого тижня, навпаки, здорожчав. Станом на 15 травня порівняно з 13 травня середня гуртова ціна бензину А-95 зросла на 1,98 грн/л — до 71,53 грн/л, а порівняно з 8 травня зростання ціни склало 2,36 грн/л. В "Нафторинку" зауважують, що ціни на бензин додатково штовхала догори відсутність пропозицій імпортного А‑95 від державної компанії "Укрнафта".

Бензинові котирування в ЄС, навпаки, знижувалися. Так, на північно-західному базисі Eurobob напередодні, 14 травня, котирування знизились на $22/т — до $1140-1204/т. А південний індикатор 95 Med залежно від умов доставки знизився на $31-28/т — до $1159-1187/т.

На АЗС наприкінці минулого тижня ринок пального залишався стабільним із незначними локальними коливаннями. Серед мереж спостерігалися локальні зміни. Ukrnafta пропонує знижку на бензин, Parallel знизила ціну А‑95 на 2 грн/л, BVS підняла ціни на бензин і дизель на 1 грн/л. Neftek повернувся до стандартних цін після завершення акційного періоду, тоді як Grand Petrol застосував знижку на бензин і дизель. Решта великих мереж утримувала ціни стабільними. Станом на 15 травня порівняно з 8 травня середня ціна бензину А-95 на заправках зросла на 44 коп./л — до 73,55 грн/л, а середня ціна дизпального знизилась на 51 коп./л — до 87,21 грн/л.

За оцінкою засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, зараз оператори мереж АЗС вже вичерпали запаси дорогого ресурсу, який вони накупили у березні та квітні, а спекулятивний фактор навколо закриття Ормузької протоки вже відпрацював. Тож бізнесмен вважає, що пальне на українських АЗС рухатиметься донизу, і цього тижня бензин та дизпальне мають потенціал до зниження в межах 1-2 грн/л . Однак мережі не поспішатимуть знижувати ціни на стелах, оскільки накопичили збитки протягом попередніх двох місяців та хочуть їх нівелювати.

Автогаз продовжує дешевшати на тлі низького споживання

За даними "Нафторинку", наприкінці минулого тижня пропан-бутан на українському гуртовому ринку дешевшав. Так, 15 травня середня ціна на LPG з доставкою по Україні знизилася на 561 грн/т порівняно з 13 травня, склавши 75 520 грн/т. Водночас вартість партій самовивозом зменшилася на 307 грн/т, досягнувши 72 101 грн/т.

Динаміка здешевлення з доставкою (на 1,2-2,3%) охопила переважно Центральні, Північні та Східні регіони. Компанія "Полтава Газтрейд" пропонувала ресурс за 74 500-77 500 грн/т залежно від області. Вартість цієї суміші виявилася на 1 000-1 800 грн/т нижчою за ціни попередніх пропозицій оператора у середу. Водночас "Укрєвротрейд Оіл" підвищила ціну на литовський газ у Волинській області на 550 грн/т — до 70 500 грн/т, проте знизила вартість американського пропану на 300 грн/т — до 71 300 грн/т.

На ринку самовивозу компанії "Полтава Газтрейд", "ТД ДМС Tрейд" та "Газтрон Україна" знизили ціни на суміші (538-547 кг/м³) на 300-2 100 грн/т, пропонуючи їх у діапазоні 70 400-75 000 грн/т у Центральних та Західних регіонах. Водночас компанія "Барс" пропонувала важкий мікс (555 кг/м³) у Києві та Полтавській області за 73 000 грн/т. До того ж "Газтрон Україна" знизила ціну на бутан (582 кг/м³) в Івано-Франківській області на 1 000 грн/т — до 68 000 грн/т.

На АЗС газ дешевшав. Станом на 15 травня порівняно з 8 травня середня ціна LPG на АЗС знизилась на 1,07 грн/л — до 47,6 грн/л. У другій половині тижня великі мережі OKKO та WOG скоригували ціну на 1 грн/л, KLO зменшила її на 0,40 грн/л, тоді як Grand Petrol провела акційну знижку 2 грн/л. У регіональних операторів коливання залишалися незначними, переважно на рівні 0,3-1 грн/л.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, цього тижня зниження ціни на газ припиниться, оскільки частина трейдерів уже або наблизилася до точки собівартості імпорту, або ж почала працювати в мінус. На АЗС газ продовжить дешевшати та може впасти в ціні ще на 50-70 коп./л .

Також бізнесмен зауважує, що споживання пропан-бутану в Україні залишається низьким попри теплий сезон, а ринок цього виду пального зараз є профіцитним.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 78,9 89,9 48,9 WOG 78,9 89,9 48,9 Socar 78,9 89,9 48,8 Motto 70,99 86,99 46,79 БРСМ-Нафта 69,99 83,99 45,49 UPG 73,9 85,9 45,9 UKRNAFTA 72,4 86,9 46,9

Дані: застосунки мереж АЗС.