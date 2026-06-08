"Укрпошта" змінює маршрути через атаку на логістичний хаб у Харкові та готує виплати клієнтам

"Укрпошта" тимчасово змінила схему обробки та доставки відправлень через атаку на логістичний хаб у Харкові. Компанія перейшла на роботу за резервним сценарієм для забезпечення безперервного сполучення по Україні. Постраждалі клієнти отримають повідомлення про порядок відшкодування збитків одразу після фінальної звірки баз даних.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

"Ми зробимо все можливе, щоб клієнти не відчули наслідків цієї атаки. Одразу після удару перебудували логістичні маршрути, а всі відправлення, які не зазнали пошкоджень, продовжують рух до отримувачів. Ми також уже розпочали підготовку до компенсацій для клієнтів, чиї відправлення постраждали внаслідок атаки", — зазначили в "Укрпошті".

Для сортування та обробки посилок Харківського та Донецького регіонів задіяно резервні потужності в іншому місті. О 3:00 ранку частину магістральних автомобілів, які прямували до Харкова, перенаправили на інші сортувальні майданчики. Там запроваджено окремий сценарій розподілу вантажів для цих напрямків.

Для Харкова організували два транспортні рейси на добу. Перший рейс уже вирушив за маршрутом, другий готується до відправлення, щоб доставити вцілілі вантажі отримувачам до кінця дня.

Пошта формує списки громадян, чиї посилки були знищені або пошкоджені. Повідомлення з інструкціями щодо отримання компенсацій почнуть надходити клієнтам у середу, після завершення повної звірки даних та затвердження остаточних списків.

Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження частини сортувального обладнання. Точну оцінку руйнувань фахівці зможуть зробити після відновлення енергопостачання та проведення детального дослідження.

зруйнований хаб Укрпошти у Харкові / Укрпошта

Остаточний розмір фінансових збитків визначать профільні комісії після перевірки техніки. Щоб запобігти перебоям, компанія терміново перемістить обладнання з інших регіонів, застосує резервне устаткування та здійснить закупівлю додаткової техніки.

Удар по "Укрпошті"

8 червня вночі російський дрон влучив у хаб "Укрпошти" у Харкові. Він частково знищений.

За словами гендиректора "Укрпошти" Ігора Смілянського, команда з ночі вже працює, щоб посилки були доставлені максимально своєчасно і сьогодні буде доставка по Харкову.

Нагадаємо, на початку травня російські війська здійснили серію атак на цивільну інфраструктуру, внаслідок яких постраждали об’єкти АТ "Укрпошта" в трьох областях. Було знищено одне і суттєво пошкоджено ворогом ще два відділення.