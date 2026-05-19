Через російську атаку пошкоджене відділення "Укрпошти" у Дніпрі

Відділення АТ "Укрпошта" на вулиці Будівельників, 28 в Дніпрі зазнало значних пошкоджень внаслідок російської атаки 18 травня.

Як пише Delo.ua, про це у Фейсбуці повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

За його словами внаслідок ворожої атаки в Дніпрі було значно пошкоджене відділення "Укрпошти" №49089 на вул. Будівельників, 28. Щоб клієнти могли без затримок отримати свої виплати та відправлення, компанія оперативно переналаштувала обслуговування.

Смілянський зауважив, що з 19 травня всі виплати та видача відправлень здійснюватимуться у відділенні №49055, яке розташоване приблизно за 1 км від пошкодженого відділення.

"Усі відправлення вже переміщені до нового пункту обслуговування.За попередньою інформацією, переважна більшість відправлень перебуває у нормальному стані", - уточнив гендиректор "Укрпошти".

Він додав, що паралельно триває оцінка пошкоджень самої будівлі, і якщо її конструкція не зазнала критичних пошкоджень, "Укрпошта" розраховує відновити роботу відділення протягом місяця.

На початку травня російські війська здійснили серію атак на цивільну інфраструктуру, внаслідок яких постраждали об’єкти АТ "Укрпошта" в трьох областях. Було знищено одне і суттєво пошкоджено ворогом ще два відділення.