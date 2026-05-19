Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,16

+0,09

EUR

51,41

+0,15

Готівковий курс:

USD

43,98

43,90

EUR

51,70

51,50

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Через російську атаку пошкоджене відділення "Укрпошти" у Дніпрі

У Дніпрі через російську атаку пошкоджене відділення Укрпошти
У Дніпрі через російську атаку пошкоджене відділення "Укрпошти" / Укрпошта

Відділення АТ "Укрпошта" на вулиці Будівельників, 28 в Дніпрі зазнало значних пошкоджень внаслідок російської атаки 18 травня.

Як пише Delo.ua, про це у Фейсбуці повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

За його словами внаслідок ворожої атаки в Дніпрі було значно пошкоджене відділення "Укрпошти" №49089 на вул. Будівельників, 28. Щоб клієнти могли без затримок отримати свої виплати та відправлення, компанія оперативно переналаштувала обслуговування.

Смілянський зауважив, що з 19 травня всі виплати та видача відправлень здійснюватимуться у відділенні №49055, яке розташоване приблизно за 1 км від пошкодженого відділення.

"Усі відправлення вже переміщені до нового пункту обслуговування.За попередньою інформацією, переважна більшість відправлень перебуває у нормальному стані", - уточнив гендиректор "Укрпошти".

Він додав, що паралельно триває оцінка пошкоджень самої будівлі, і якщо її конструкція не зазнала критичних пошкоджень, "Укрпошта" розраховує відновити роботу відділення протягом місяця.

На початку травня російські війська здійснили серію атак на цивільну інфраструктуру, внаслідок яких постраждали об’єкти АТ "Укрпошта" в трьох областях. Було знищено одне і суттєво пошкоджено ворогом ще два відділення.

Автор:
Світлана Манько