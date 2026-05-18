"Укрпошта" вийшла в прибуток і відповіла на сумніви щодо своєї стійкості

"Укрпошта" завершила перші чотири місяці 2026 року з прибутком як за операційною діяльністю, так і за загальним фінансовим результатом. У компанії заявили, що це відбулося попри складний зимовий період, обстріли, втрати майна та зростання витрат на пальне.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення СЕО компанії Ігоря Смілянського.

Загальний прибуток компанії за січень-квітень становив 106,3 млн грн. Показник EBITDA, який характеризує ефективність основної діяльності бізнесу, покращився з від’ємних 13,6 млн грн до позитивних 122,9 млн грн.

У компанії наголосили, що йдеться саме про результат операційної діяльності без урахування доходів від продажу майна.

Також власний капітал "Укрпошти" зріс до 2,3 млрд грн. У компанії підкреслюють, що цього вдалося досягти без додаткового фінансування з державного бюджету.

На тлі оприлюднених результатів в Укрпошті згадали попередні оцінки щодо фінансового стану компанії. Зокрема, вісім місяців тому в листі до уряду зазначалося, що компанія може потребувати докапіталізації на суму щонайменше 820 млн грн, а також порушувалося питання перегляду планів щодо отримання банківської ліцензії.

Окремо в компанії нагадали, що Укрпошта першою в Україні забезпечила можливість прийому банківських карток до оплати у всіх населених пунктах країни.

Додамо, у 2025 році “Укрпошта” та її працівники сплатили понад 3,6 млрд грн податків до різних рівнів бюджетів України, не отримуючи жодних дотацій чи субсидій з державного бюджету.