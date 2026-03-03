Не дотується з бюджету: скільки податків заплатила "Укрпошта" у 2025 році

У 2025 році “Укрпошта” та її працівники сплатили понад 3,6 млрд грн податків до різних рівнів бюджетів України, не отримуючи жодних дотацій чи субсидій з державного бюджету.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Укрпошта"- платник податків

"Сувора реальність: у держбюджеті немає ні копійки (ані "шагу") дотацій чи субсидій Укрпошті - хоча для Європи це звична практика. Для прикладу: наші сусіди, Пошта Польська, щороку отримують з бюджету близько 170 млн євро. Навпаки - ми отримали подяку як один із найбільших платників податків у сфері логістики", - написав Смілянський.

У 2025 році "Укрпошта" та її працівники сплатили до бюджетів різних рівнів понад 3,6 млрд гривень податків.

Зокрема, внески розподілилися так:

Єдиний соціальний внесок - 1 375 714 грн.

Податок на доходи фізичних осіб - 1 178 498 грн.

Військовий збір - 328 633 грн.

ПДВ - 631 987 грн.

Податки на землю, нерухомість, екологічний тощо - 96 807 грн.

Інші податки (мито, податок на прибуток тощо) - 1 597 грн.

"Укрпошта" не отримує дотацій чи субсидій з державного бюджету. Компанія заробляє на власній діяльності: наприклад, доставка 10 млн посилок по 50 грн забезпечує дохід у 500 млн грн, з якого покриваються зарплати, витрати та податки підсумував Смілянський.

Нагадаємо, шещодавно гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський відповів на критику щодо своєї зарплати та низьких доходів українців. Він заявив, що отримувати мінімалку в 8760 грн - це свідомий вибір тих, хто не хоче працювати більше.