"Укрпошта" продає двадцять об’єктів нерухомості на 248 млн грн

АТ “Укрпошта” виставила на продаж 20 об’єктів нерухомості загальною площею 32,8 тис. м². Торги відбудуться в системі Прозорро.Продажі з 3 по 12 березня. Загальна стартова вартість майна — майже 248 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Що виставляють на аукціони

За словами Смілянського, на аукціони виставляють:

20 невикористовуваних об’єктів нерухомості загальною площею 32,8 тис. м² — це близько 3% портфеля компанії. Стартова ціна — понад 200 мільйонів гривень.

Об’єкти, які більше не використовуються в операційній діяльності, від маленького приміщення в селі на Закарпатті до колишнього сортувального центру у Львові площею 5,6 тис. м².

Смілянський розповів, що очікують економію на утриманні цих об’єктів та сплаті податків понад 3 мільйони гривень.

Також компанія розраховує на прибуток від продажу в десятках мільйонів гривень, який піде на інвестиції в "Укрпошту" (нові авто, поштомати, сортувальні лінії, тощо)

Смілянський зауважив, що "родзинкою" аукціону є будівля колишнього сортувального центру у Львові.

"Він побудований ще у 1920-х роках у самому центрі Львова біля залізничного вокзалу. Кожен, хто приїжджав у Львів, бачив цю будівлю, коли виходив з вокзалу ліворуч. Зрозуміло, що мати сортувальний центр в красивій, історичній, пішохідній зоні міста Лева – це абсурд. А от побудувати там готель, офісний центр або багатоквартирний будинок – саме те", - підкреслив Смілянський.

Об'єкт виставлено з початковою вартістю 56,8 мільйона гривень.

Майно не використовується з листопада 2022 року після переїзду компанії в новий автоматизований центр.

Комплекс включає основну чотириповерхову будівлю та низку допоміжних одноповерхових споруд. Загальна площа всіх приміщень становить 5642,4 м².

Нагадаємо, “Укрпошта” продає нерухомість через державну електронну систему “Прозорро.Продажі”. За результатами перших аукціонів вдалося заробити 424 мільйони гривень.