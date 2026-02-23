Запланована подія 2

"Укрпошта" продає будівлі біля залізничного вокзалу Львова: яка стартова ціна

Укрпошта продає масштабний комплекс
Загальна площа всіх приміщень становить 5642,4 м²

АТ “Укрпошта” оголосило про продаж майнового комплексу, розташованого безпосередньо біля головного залізничного вокзалу Львова. Аукціон відбудеться вже на початку березня.

Як повідомляє Delo.ua, прийом заявок від потенційних інвесторів уже розпочато на платформі "Prozorro.Продажі".

Об'єкт виставлено з початковою вартістю 56,8 мільйона гривень. 

Що входить до складу лота

Йдеться про нерухомість за адресою м. Львів, площа Двірцева, 1, де досі діє відділення "Укрпошти" №23.

Комплекс включає основну чотириповерхову будівлю та низку допоміжних одноповерхових споруд. Загальна площа всіх приміщень становить 5642,4 м².

Наразі більшість будівель перебувають у закинутому стані та потребують реконструкції або перепрофілювання.

Земля та умови оренди

Комплекс розташований на земельній ділянці площею 1,56 га, яка перебуває у комунальній власності міста. Річна орендна плата становить понад 536 тис. 

Вигідне розташування поруч із транспортним хабом робить цей лот привабливим для створення логістичного центру, готелю або офісного простору.

Торги призначено на 6 березня.

Нагадаємо, “Укрпошта” продає нерухомість через державну електронну систему “Прозорро.Продажі”. За результатами перших аукціонів вдалося заробити 424 мільйони гривень.

Автор:
Тетяна Бесараб