"Укрпошта" заробила 9 млн на продажі старих радянських автівок

Укрпошта завершила другий аукціон на “Прозорро.Продажі”, продавши 716 одиниць застарілого транспорту радянського та пострадянського періоду. У результаті компанія отримала 9 млн грн, тисячі квадратних метрів вільних площ та заощадила мільйони на утриманні автопарку.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Продаж старих авто "Укрпошти"

Серед проданих авто - від ГАЗ-52 1979 року з Полтавщини до вантажівки Volvo FH12, яка подолала майже 2,9 мільйона кілометрів - відстань, співмірну з кількома подорожами до Місяця й назад, наголосив він. Середній пробіг кожного транспортного засобу складав близько 470 тисяч кілометрів, а фізичний знос автопарку сягав 96%.

"В обмін на цю "втрату" "Укрпошта" отримала 9 мільйонів гривень. Також - тисячі квадратних метрів вільних площ і мільйони гривень, які тепер заощадить на зберіганні, обліку та утриманні цих авто", - написав гендиректор компанії.

Середній вік автопарку "Укрпошти" за каденції Ігоря Смілянського знизився з 18 до 5–6 років. Проте весь старий транспорт ще не проданий: залишилася остання партія приблизно з 250 автомобілів. На їхній продаж компанія наразі отримує дозвіл акціонера і незабаром проведе фінальний аукціон із реалізації цих раритетів.

Смілянський закликав слідкувати за новинами та готувати кошти тим, хто зацікавлений у цих авто.

Про аукціони та авто

"Укрпошта", як державне підприємство, не має права безкоштовно передавати списане майно - його реалізація можлива лише через відкриті аукціони. Це гарантує прозорість продажу та запобігає будь-яким запитам з боку правоохоронних органів чи антикорупційних активістів щодо реальної вартості автотранспорту.

Окремі автомобілі, продані на аукціонах, придбані спеціальними організаціями і будуть використані на запчастини для потреб армії та волонтерських ініціатив. Таким чином списаний транспорт отримує "друге життя", служачи там, де він зараз найбільш необхідний, підсумував Смілянський.

Нагадаємо, “Укрпошта” продає нерухомість через державну електронну систему “Прозорро.Продажі”. За результатами перших аукціонів вдалося заробити 424 мільйони гривень.