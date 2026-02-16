"Укрпочта" заработала 9 млн на продаже старых советских автомобилей

“Укрпочта” завершила второй аукцион на “Прозорро.Продажі”, продав 716 единиц устаревшего транспорта советского и постсоветского периода. В результате компания получила 9 млн. грн, тысячи квадратных метров свободных площадей и сэкономила миллионы на содержании автопарка.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

Продажа подержанных авто

Среди проданных авто - от ГАЗ-52 1979 года с Полтавщины до грузовика Volvo FH12, преодолевшего почти 2,9 миллиона километров - расстояние, сопоставимое с несколькими путешествиями к Луне и обратно, подчеркнул Смилянский. Средний пробег каждого транспортного средства составлял около 470 тысяч километров, а физический износ автопарка достигал 96%.

"В обмен на эту "потерю" "Укрпочта "получила 9 миллионов гривен. Также – тысячи квадратных метров свободных площадей и миллионы гривен, которые теперь сэкономит на хранении, учете и содержании этих авто", - написал гендиректор компании.

Средний возраст автопарка "Укрпочты" при каденции Игоря Смилянского снизился с 18 до 5-6 лет. Однако весь старый транспорт еще не продан: осталась последняя партия из примерно 250 автомобилей. На их продажу компания получает разрешение акционера и вскоре проведет финальный аукцион по реализации этих раритетов.

Смелянский призвал следить за новостями и готовить средства для тех, кто заинтересован в этих авто.

Об аукционах и авто

"Укрпочта" как государственное предприятие не имеет права бесплатно передавать списанное имущество - его реализация возможна только через открытые аукционы. Это гарантирует прозрачность продаж и предотвращает любые запросы со стороны правоохранительных органов или антикоррупционных активистов относительно реальной стоимости автотранспорта.

Отдельные автомобили, проданные на аукционах, приобретены специальными организациями и будут использованы на запчасти для нужд армии и волонтерских инициатив. Таким образом, списанный транспорт получает "вторую жизнь", служа там, где он сейчас наиболее необходим, подытожил Смилянский.

Напомним, "Укрпочта" продает недвижимость через государственную электронную систему "Прозорро.Продажи". По результатам первых аукционов удалось заработать 424 миллиона гривен.