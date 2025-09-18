"Укрпочта" обновила автопарк 160 новыми авто: откуда деньги (ФОТО)

Благодаря Европейскому банку реконструкций и развития (ЕБРР) "Укрпочта" обновила автопарк 160 новыми авто (современные MAN и Iveco) для эффективной логистики и компенсации потерянных под обстрелами автомобилей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Он напомнил, что в 2016 году средний возраст автопарка компании составил 17–18 лет. Автомобили, которые чаще стояли на ремонте, чем одолевали маршруты, замедляли работу почты и были предметом шуток в соцсетях.

"Сегодня мы распродаем остатки этого хлама на аукционах, а средний возраст автопарка после передачи новой партии автомобилей составит всего 5 лет - то есть на уровне мировых стандартов", - подчеркнул Смилянский.

Он добавил, что к концу 2025 года парк пополнится 160 новыми автомобилями.

100 MAN (5 тонн) – для межобластных перевозок, восстанавливающих логистические связи между поврежденными войной транспортными узлами;

60 Iveco (20 тонн) – для больших межрегиональных перевозок. Первые 11 машин уже работают на маршрутах, доставляя гуманитарные и коммерческие грузы туда, где они больше всего нужны.

Смилянский добавил, что это продолжение масштабного обновления, которое стартовало в прошлом году: тогда "Укрпочта" получила 250 Citroen Jumper. Это позволило "Укрпочте" оптимизировать маршруты и снизить время доставки, а также компенсировать часть утраченных авто из-за обстрелов на прифронтовых территориях. Часть этих автомобилей превратилась в передвижные отделения, работающие в прифронтовых общинах, где стационарные офисы разрушены или опасно функционировать.

Смилянский отметил, что автомобили приобретены не государством, а АО «Укрпочта», которое является акционерным обществом, а не государственным предприятием. Автомобили приобретены за счет кредитных средств ЕБРР для восстановления автопарка "Укрпочты", утраченного при обстреле.

Смилянский оценил потери инфраструктуры "Укрпочты" в результате войны более чем в 60 млн долларов или 2,5 млрд грн.

Напомним, по мнению Национального банка, финансовое состояние "Укрпочты" критическое, а ее капитализация снизилась в 13 раз - с 2,8 млрд грн до 0,2 млрд грн, что "создает реальные риски дефолта компании со стороны кредиторов в проекции дальнейшего "проедания" капитала". Согласно оценке регулятора, необходимость докапитализации компании по состоянию на конец мая 2025 составляет не менее 826 млн грн.

В то же время, генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский отрицает обвинения в недостаточной капитализации и объясняет ее изменениями методологии НБУ. Он также заявил, что компания не нуждается в докапитализации из госбюджета и до 1 января 2026 выполнит требования Нацбанка относительно капитала собственными ресурсами, без докапитализации из бюджета.