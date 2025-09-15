- Категория
"Укрпочта" запустила новое приложение: какие функции доступны
Новое приложение "Укрпочты" уже доступно для загрузки. С новым приложением можно не только получать, но и создавать и отслеживать отправки.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.
По его словам, планируется запуск приложения в три этапа.
Так, с 15 сентября доступна бета-версия с рядом функций. Смилянский призвал пользователей ее скачать, тестировать и оставлять отзывы.
"Каждая работа должна иметь вознаграждение, поэтому всем, кто загрузит бета-версию, "Укрпочта" дарит три бесплатные отправки посылок по тарифу "Приоритетный"", - отметил Смилянский.
Он убежден, что приложение позволит значительно улучшить клиентский опыт и упростить процессы для пользователей.
Что уже есть в бета-версии
Как рассказал глава "Укрпочты", в бета-версии доступны:
- Push-уведомления. Поступление посылок, изменение статуса доставки, напоминание о получении, новые акции и промокоды.
- Автоматическое отображение отправок. Все посылки, связанные с номером телефона, автоматически появляются в приложении с момента их регистрации.
- Подробный трекинг. Вся информация об посылке: маршрут, отправитель, получатель, тариф, статус, детали оплаты и штрихкод для сканирования в отделении.
- Список созданных отправлений. Удобно просматривать, искать, фильтровать и сортировать посылки по группам.
Смилянский обратил внимание, что у приложения есть еще одна функция. Так, при создании посылки пользователь может выбрать опцию по цене и срокам доставки: дороже и на следующий день (тариф "Приоритетный"), если спешите, или через 2–4 дня (тариф "Базовый") — по самому низкому тарифу в Украине.
Также в приложении доступна функция универсального поиска отправлений и интерактивная карта отделений — с адресами, графиком работы, их типом и возможностью проложить маршрут.
Кроме того, уже доступна онлайн-оплата, правда, в бета-версии пока только на этапе создания отправки.
На втором этапе в приложении появятся:
- Управление посылкой: переадресация, смена получателя (все будет бесплатно до прибытия в отделение).
- Оплата посылки, которая направляется к вам
На третьем этапе функционал будет расширен:
- Прием платежей;
- Заказ товаров, марок, лекарств и т.д.
Смилянский подчеркнул, что новое мобильное приложение – это собственная разработка IT-департамента "Укрпочты".
Ранее " Укрпочта" планировала запуск нового приложения в ноябре 2024 года, но в конце концов сроки отошли на второй квартал 2025 года.
Напомним, с 8 сентября более чем в 1 500 отделениях "Укрпочты" начал действовать пилотный проект "Экспресс-окно", который призван сократить очереди и время при получении посылок.