"Укрпочта" вводит "Экспресс-окна" для быстрого получения посылок

С 8 сентября более чем в 1 500 отделениях "Укрпочты" начал действовать пилотный проект "Экспресс-окно", который призван сократить очереди и время при получении посылок.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

"Укрпочта разводит по отдельным окнам разные категории клиентов

По словам руководителя "Укрпочты", в рамках борьбы с очередями компания создала "Экспресс-окно", которое будет обозначено черно-желтым цветом.

В нем можно будет быстро:

получить или отправить посылку,

получить письмо,

получить наложенный платеж.

После внедрения новой системы управления посылками получение посылки занимает всего 30-45 секунд. Кроме того, теперь пакеты для отправки посылок бесплатны во всех отделениях "Укрпочты".

Все остальные услуги – пенсии, платежи, отправка писем и т.п. будут предоставляться в универсальном окне.

Смилянский рассказал, что пилотный проект "Экспресс-окно" с сегодняшнего дня заработал в более чем 1500 городских отделениях "Укрпочты".

"Укрпочта - уникальная компания, ведь она обслуживает и пенсионеров, и хипстеров. Мы понимаем: у каждого свой стиль жизни. Для кого-то визит в отделение - это возможность пообщаться с миром, а для кого-то, наоборот, общение является лишним расходом времени. Теперь мы создали комфортные условия для обоих миров", - подытожил Смилянский.

Напомним, "Укрпочта" обновила правила выплат выплаты наложенного платежа для физических лиц, внедряя новые лимиты на денежные операции в отделениях.