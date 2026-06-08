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Кабмин продлил сроки выплат компенсаций за размещение ВПЛ без документов

Юлия Свириденко, заседание правительства
Правительство продлило сроки компенсаций для ВПЛ без документов / Правительственный портал

Правительство приняло постановление, изменяющее правила предоставления компенсаций за размещение внутренне перемещенных лиц. Главное изменение касается заведений, приютивших переселенцев, оставшихся без документов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Ранее государственная временная компенсация за их проживание выплачивалась в течение двух месяцев. Новое постановление продлевает этот срок до трех месяцев. Такой шаг дает людям дополнительное время, чтобы полностью восстановить утраченные паспорта или справки, не утрачивая права на помощь от государства.

Также правительство расширило список документов, по которым можно официально подтвердить факт разрушения или повреждения жилой площади. Теперь для этого разрешено использовать акт дистанционного обследования.

Механизм назначения денежной помощи стал проще. Государство ввело обязательное отображение детальной информации в личном электронном кабинете Пенсионного фонда Украины. В системе теперь четко фиксируются следующие данные:

  • перечень внутриперемещенных лиц, которым согласовали выплату;
  • список людей, которым отказали в помощи, с обязательным указанием конкретных причин;
  • точный пошаговый расчет размера денежной компенсации;
  • подробные сведения об уже начисленных и фактически выплаченных финансовых суммах с разбивкой по календарным месяцам и периодам.

Напомним, почти 1000 украинских семей уже приобрели квартиры по новому компоненту программы "Восстановление", который позволяет внутренне перемещенным лицам с временно оккупированных территорий покупать новое жилье. На это направление из государственного бюджета было выделено 6,6 млрд грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук