Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,27

--0,03

EUR

51,44

--0,11

Наличный курс:

USD

44,25

44,10

EUR

51,75

51,55

Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Жилье для переселенцев: почти 1000 семей из ТОТ приобрели новые дома по программе "єВідновлення"

жилье, двери, ключи
Около 1000 семей переселенцев приобрели новое жилье / Shutterstock

Почти 1000 украинских семей уже приобрели квартиры по новому компоненту программы "єВідновлення", позволяющего внутренне перемещенным лицам с временно оккупированных территорий покупать новое жилье. На это направление из государственного бюджета было выделено 6,6 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Новый механизм заработал в начале мая. Он ориентирован на ветеранов и военнослужащих, дома которых остались на временно оккупированных территориях и имеют статус участника боевых действий или человека с инвалидностью в результате войны.

"На сегодняшний день из государственного бюджета выделено около 6,6 млрд грн на реализацию этой программы. Это позволит обеспечить жильем почти 3300 семей. Более 300 жилых ваучеров было реализовано в течение первых двух недель работы нового механизма, а на сегодняшний день таких уже почти 1000 семей", — отметил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Куле.

По его словам, правительство продолжает привлекать дополнительное финансирование по увеличению количества семей, которые смогут получить жилищную поддержку.

Всего с начала реализации программы "єВідновлення" компенсации для восстановления поврежденного и за уничтоженное жилье получили почти 200 тысяч украинских семей. Кулеба подчеркнул: "Программа доказала свою эффективность и стала одним из ключевых инструментов поддержки людей, пострадавших в результате российской агрессии. Наша задача сегодня — обеспечить ее дальнейшее финансирование и расширение".

Также идет работа над поддержкой людей старшего возраста, проживающих в местах временного размещения. Органы местного самоуправления совместно с областными военными администрациями создают для них долгосрочные жилищные решения.

Напомним, Кабинет министров принял решение о дополнительном финансировании государственной программы "єВідновлення" на 2 млрд грн. Благодаря этому еще около 20 тысяч украинских семей смогут получить компенсацию на ремонт жилья, поврежденного в результате российских атак.

Автор:
Татьяна Ковальчук