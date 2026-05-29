Жилье для переселенцев: почти 1000 семей из ТОТ приобрели новые дома по программе "єВідновлення"

Почти 1000 украинских семей уже приобрели квартиры по новому компоненту программы "єВідновлення", позволяющего внутренне перемещенным лицам с временно оккупированных территорий покупать новое жилье. На это направление из государственного бюджета было выделено 6,6 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Новый механизм заработал в начале мая. Он ориентирован на ветеранов и военнослужащих, дома которых остались на временно оккупированных территориях и имеют статус участника боевых действий или человека с инвалидностью в результате войны.

"На сегодняшний день из государственного бюджета выделено около 6,6 млрд грн на реализацию этой программы. Это позволит обеспечить жильем почти 3300 семей. Более 300 жилых ваучеров было реализовано в течение первых двух недель работы нового механизма, а на сегодняшний день таких уже почти 1000 семей", — отметил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Куле.

По его словам, правительство продолжает привлекать дополнительное финансирование по увеличению количества семей, которые смогут получить жилищную поддержку.

Всего с начала реализации программы "єВідновлення" компенсации для восстановления поврежденного и за уничтоженное жилье получили почти 200 тысяч украинских семей. Кулеба подчеркнул: "Программа доказала свою эффективность и стала одним из ключевых инструментов поддержки людей, пострадавших в результате российской агрессии. Наша задача сегодня — обеспечить ее дальнейшее финансирование и расширение".

Также идет работа над поддержкой людей старшего возраста, проживающих в местах временного размещения. Органы местного самоуправления совместно с областными военными администрациями создают для них долгосрочные жилищные решения.

Напомним, Кабинет министров принял решение о дополнительном финансировании государственной программы "єВідновлення" на 2 млрд грн. Благодаря этому еще около 20 тысяч украинских семей смогут получить компенсацию на ремонт жилья, поврежденного в результате российских атак.