"єВідновлення": почти 200 тысяч семей получили компенсации на 89,7 млрд грн

По состоянию на 10 мая 2026 компенсации по программе восстановления жилья получили 196 067 украинских семей. Общая сумма выплат составила 89,7 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на информацию Министерства развития общин и территорий Украины.

Более 138 тысяч семей получили компенсации за поврежденное жилье на сумму 13,5 млрд. грн. За три года работы программы украинцы подали более 215 тысяч заявлений о возмещении.

Это направление компенсаций включает две категории: выплаты на мелкие ремонты (категория А) и на капитальное восстановление жилья (категория В). В среднем размер компенсации составил 70,1 тыс. грн. для категории А и 341,3 тыс. грн. – для категории В.

Компенсации выплачивают в рамках проекта Всемирного банка HOPE, помогающего украинцам восстанавливать жилье.

За уничтоженное жилье уже более 56 тысяч семей получили жилищные сертификаты на общую сумму 74,9 млрд. грн. За три года украинцы подали более 136 тысяч заявлений на компенсацию.

Новое жилье по сертификатам уже приобрели более 31,3 тысяч семей. Среди них – более 11 тысяч семей внутренне перемещенных лиц. Для поддержки ВПЛ правительство в этом году отдельно выделило 15 млрд грн.

Также действует программа компенсаций для тех, кто хочет построить жилье на собственном земельном участке. Она стартовала в начале 2025 года. Первый транш средств уже получили 794 семьи – в общей сложности на 951,6 млн грн. Еще 336 семей получили второй транш на сумму 420,6 млн. грн.

В настоящее время государство согласовало 3 296 заявок на получение жилых ваучеров. Общая сумма финансирования составляет 6,59 млрд. грн.

Всего по этому направлению программы украинцы подали более 38 тысяч заявлений. Из них более 28 тысяч уже одобрены местными комиссиями.

Напомним, Кабинет министров принял решение о дополнительном финансировании государственной программы "єВідновлення" на 2 млрд грн. Благодаря этому еще около 20 тысяч украинских семей смогут получить компенсацию на ремонт жилья, поврежденного в результате российских атак.